Jóvenes con "ganas" de ver al Papa tras una noche "al raso" en Atocha: "Tenemos que ser la sal del mundo"

Miles de jóvenes avanzan hacia sus sectores de Atocha a Cibeles para conseguir un buen lugar desde el que presenciar la Misa que León XIV presidirá a partir de las 10:00 horas de este domingo. Muchos llevan mochila de acampada y esterilla y cerca de 1.800 se han quedado a dormir en el cercano Colegio de los Salesianos de Atocha.

Ese es el caso de Salvador (22 años), que viene de Alboraya (Valencia) y espera a entrar en su sector para asistir a la Vigilia. En declaraciones Europa Press, ha comentado que ha pasado la noche junto a sus compañeros de viaje de la Parroquia de Nuestra Asunción de Alboraya en el Colegio de los Salesianos de Atocha tras acudir a la Vigilia de este sábado.

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Le gustaría que León XIV diese "un mensaje de esperanza". "Cpmo dijo ayer tenemos que ser la sal del mundo", ha indicado.

Marta y Uxue vienen de la Diócesis de Vitoria y se están preparando para entrar a la Misa en una larga fila compuestas por una multitud que porta mochilas y esterillas. En declaraciones a Europa Press, han explicado que han pasado la noche en un colegio de la zona con 1.800 personas.

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Tienen ganas de ver al Papa, "por eso han venido", aunque ya han tenido la oportunidad de verle este sábado, en el inicio de su visita apostólica a España. Preguntadas sobre qué esperan que diga, son directas: "Que tenemos que ser mejores cristianos y acercarnos más a Dios".

Irene (26) también ha pasado la noche en el Colegio de los Salesianos de Atocha. La joven malagueña viene de la parroquia de Alhaurín El Grande y ha acudido a Madrid con la Delegación de Juventud de la Diócesis de Málaga.

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En declaraciones a Europa Press, ha bromeado junto a sus compañeros de viaje y con el hecho de que la noche ha sido "interesante" para el "plan que tenían de acompañar al Pontífice, pero que para más días es inviable".

Desea que el Papa pase "delante" suyo y está "deseando ver" cómo será la Misa y posterior procesión del Corpus. "Espero que nos ayude a los jóvenes a encontrarnos con Cristo. Yo creo que al final es lo más importante y lo que los jóvenes de hoy en día más necesitamos", ha indicado.

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