Francia pide acelerar un acuerdo en Irán tras cien días de conflicto

París, 7 jun (EFE).- El ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean Noël Barrot, instó este domingo a acelerar la negociación de un acuerdo en el conflicto que enfrenta a Irán y Estados Unidos, que cumple cien días, al insistir en que la prolongación de las hostilidades crea "perdedores en todo el mundo".

"Les instamos a concluir este acuerdo porque la situación es insostenible, ha durado demasiado y solo genera perdedores: perdedores en Estados Unidos, perdedores en Irán, en Israel, pero también en todas partes del mundo", dijo Barrot en una entrevista con el programa 'El gran jurado' de los medios RTL, Le Figaro y Public Sénat y M6.

PUBLICIDAD

Barrot subrayó que Francia es "uno de los pocos países del mundo, y probablemente el único occidental, en diálogo con todas las partes del conflicto", al tiempo que insistió en la necesidad urgente de un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz y estabilizar los mercados energéticos, afectados por la escalada.

Barrot reivindicó además el papel de Francia en la iniciativa internacional que lidera junto al Reino Unido para preparar una posible misión de seguridad marítima la zona una vez que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo u que, según dijo, Estados Unidos respalda.

PUBLICIDAD

"Estados Unidos acoge con mucho interés la iniciativa (...) de reunir a unos cincuenta países para preparar una misión internacional destinada, en cuanto las condiciones lo permitan, a crear las condiciones para una restauración rápida del tráfico marítimo en ese estrecho, para que los suministros puedan continuar lo antes posible y, sobre todo, para que los precios empiecen a bajar", manifestó.

El ministro recordó además que París ha impulsado sanciones contra responsables iraníes vinculados a la represión y al programa nuclear, así como medidas contra el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, incluido en la lista de organizaciones terroristas.

El jefe de la diplomacia francesa insistió en que cualquier solución deberá incluir el control del programa nuclear iraní, de sus capacidades balísticas y del apoyo de Teherán a grupos armados en la región, como Hezbolá, Hamas o los hutíes, al tiempo que defendió la reactivación de un marco de negociación similar al acuerdo nuclear firmado hace una década.

PUBLICIDAD

Francia, añadió, seguirá condicionando cualquier eventual levantamiento de sanciones a avances verificables en ese proceso, en coordinación con sus socios internacionales.

"Hoy Irán está sometido a uno de los regímenes de sanciones más estrictos del mundo. Si en el marco de una negociación se contemplara levantar sanciones, Francia debería estar necesariamente asociada y dar su aprobación", señaló Barrot. EFE