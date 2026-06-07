Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las elecciones a la presidencia del Real Madrid en Valdebebas

Los dos candidatos en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, también presidente del club, y Enrique Riquelme, ejercieron este domingo por la mañana su derecho al voto en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

El primero en votar en la zona habilitada por la entidad madridista en el pabellón de baloncesto, que abrió sus puertas a las 9.00 horas y se cerrará a las 20.00, fue Florentino Pérez. Minutos antes de las 10.00, el empresario, de 79 años, entró en el recinto y se dirigió hacia la mesa electoral número 2.

PUBLICIDAD

Su presencia en el pabellón provocó que un extenso grupo de socios y socias del Real Madrid, los que más madrugaron para ejercer su derecho al voto en las primeras elecciones en dos décadas, le mostraron su apoyo y dificultaran al candidato a la reelección, entre fotos y saludos, llegar a su mesa -es el socio número 1.484-, donde finalmente metió la papeleta en la urna.

Riquelme, socio número 41.736, llegó a Valdebebas más tarde y a las 10.50 estaba ya en la mesa 33 para votar, rodeado de miembros de su junta directiva, después de también pararse con algún socio y socia y entre aplausos de decenas de socios, mientras otros más alejados le dedicaron algún silbido.

PUBLICIDAD