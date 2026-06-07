Familiares crean "álbum" de desaparecidos en México para seguir búsqueda en el Mundial

Guadalajara (México), 7 jun (EFE).- Familiares de personas desaparecidas en Jalisco (oeste) convirtieron las fichas de búsqueda en tarjetas similares a las del álbum de jugadores del Mundial 2026 para visibilizar los más de 130.000 casos de desaparición forzada en México a días del inicio del torneo.

A lo largo de la semana, pegaron las fichas alrededor del FIFA Fan Festival y otros lugares turísticos de Guadalajara, capital del estado, con el objetivo de hacer visible la crisis de desapariciones que vive el país entre los turistas que visitarán la ciudad, una de las sedes del Mundial 2026.

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“Es para conectar con todos los fans del fútbol y dar un mensaje de que no está mal el Mundial, no está mal festejar. Lo que está mal es dejar de nombrar a quien hace falta y dejar de buscar”, dijo este domingo a EFE Héctor Flores, miembro de la organización Luz de Esperanza que reúne a familiares de personas víctimas de desaparición.

México cuenta más de 134.000 los casos de personas desaparecidas en todo el país, y Jalisco es uno de los estados con más registros y en donde se han documentado casos de desaparición forzada mediante engaños de ofertas laborales.

Los rostros de las personas desaparecidas fueron editados con camisetas de la selección mexicana y en fondos y logotipos similares a las del álbum mundialista.

"Cada “cartita” pegada en un muro representa la posibilidad de encontrar a la persona", afirma Flores.

El colectivo también se muestra en contra de que el gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Guadalajara hayan invertido millones de pesos en obras y preparativos para el Mundial del que la ciudad será sede de cuatro partidos de la fase de grupos.

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Puso como ejemplo que la Vicefiscalía estatal de personas desaparecidas no contrató personal este año por falta de presupuesto, además de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco tiene apenas 15 asesores para dar seguimiento a 16.000 carpetas de investigación.

"Esos recursos hacían más falta en otro lado. No estamos pidiendo todo ese dinero, si una parte (de ese gasto público) se hubiera apoyado, (al menos) un porcentaje para poder ir avanzando”, subrayó.

El colectivo se mantendrá activo con diversas estrategias de visibilización del problema durante las actividades mundialistas, pese a que los gobiernos locales estarán vigilando el acceso a algunas áreas turísticas bajo el argumento de mantener la seguridad de los Ttres millones de turistas que se espera lleguen a la ciudad.

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“Es apostar por la buena voluntad del turismo internacional y de los medios internacionales para ver si se puede ejercer un tipo de presión al país para que las cosas puedan cambiar”, concluyó.

Las fichas de búsqueda en México han pasado de ser un registro impreso a una muestra de indignación y protesta de los familiares que llevan décadas buscando frente al desamparo de los diferentes niveles de gobierno. EFE

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