China rescata a 44 marineros de un buque vietnamita hundido y aún busca a 18 desaparecidos

(Actualiza tras el último parte de rescatados y añade vídeo)

Shanghái (China), 26 jul (EFE).- Las autoridades chinas han rescatado a 44 marineros y continúan la búsqueda de otros 18 desaparecidos de un buque vietnamita que se hundió la noche del viernes en aguas del mar de China Meridional, informó este domingo la prensa oficial del país.

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Según la televisión estatal CCTV, el barco Nanhaijiu 115, operado por el Ministerio de Transporte chino, atisbó una bengala de emergencia y descubrió dos grupos de botes salvavidas que habían sido arrastrados a aguas cercanas al arrecife Fiery Cross (conocido como Yongshu en China), lo que se tradujo en el rescate inicial de 36 marineros de nacionalidad vietnamita.

Los equipos de rescate informaron a primera hora de hoy del hallazgo de otros tres trabajadores con vida del siniestrado Khoi Nguyen 18, según el último parte, del que se hizo eco el diario 'Global Times'. En horas posteriores se sumaron otros cinco.

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Otras 18 personas continúan desaparecidas y las tareas de búsqueda continúan actualmente en la zona, con la participación de más de una decena de buques chinos y vietnamitas, así como de un helicóptero de rescate, agrega la agencia oficial de noticias china Xinhua.

El paso por esa región del tifón Noul, que tocó tierra en la madrugada del domingo en el sureste de China, no ha tenido impacto en las labores de búsqueda y rescate, recalcan las informaciones. EFE

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