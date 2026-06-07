Comienza la selectividad china con nuevo descenso de inscritos y refuerzos contra trampas

Pekín, 7 jun (EFE).- El 'gaokao', el examen nacional chino de acceso a la universidad, comenzó este domingo con 12,9 millones de inscritos, en una edición marcada por el segundo descenso consecutivo del número de aspirantes y el refuerzo de los controles contra el uso de dispositivos tecnológicos para hacer trampas.

Se inscribieron 450.000 aspirantes menos que en 2025, lo que supone un descenso de alrededor del 3,4 %, según cálculos de EFE a partir de datos oficiales, y confirma la caída iniciada el año pasado, cuando la cifra de aspirantes bajó por primera vez en ocho años.

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En declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post, Chen Zhiwen, miembro de la Sociedad China de Estrategia de Desarrollo Educativo, indicó que algunas empresas priorizan ya la contratación de alumnos de formación profesional secundaria frente a titulados universitarios, en un contexto de "mayor presión" sobre los graduados en el mercado laboral chino.

Durante los días del examen, las autoridades educativas locales llevarán a cabo campañas específicas contra el uso de teléfonos móviles para copiar, la venta de dispositivos ilegales para hacer trampas, la suplantación de identidad, las alteraciones del orden en torno a los centros examinadores y las instituciones de tutoría sin licencia, informó la cartera esta semana.

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El ministerio recordó que hacer trampas, proporcionar preguntas o respuestas, sustituir a otro aspirante o dejarse sustituir en un examen nacional son conductas castigadas por la ley con hasta siete años de prisión, y señaló que llevar al aula dispositivos con capacidad para enviar o recibir información conlleva la invalidación inmediata de la prueba y una sanción.

En la provincia suroriental de Cantón, los aspirantes que lleven gafas deberán quitárselas durante el control de seguridad y colocarlas sobre una mesa para que los supervisores las inspeccionen bajo videovigilancia, en una medida vinculada al auge de gafas inteligentes con cámaras, conexión inalámbrica y funciones de IA, informó el diario China Daily.

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El examen también condiciona la agenda social y deportiva del país: varias ligas regionales de fútbol aficionado han evitado programar partidos durante los días del 'gaokao' para reducir el ruido y facilitar un entorno tranquilo a los estudiantes, informó el medio local The Paper.

La misma lógica se ha extendido a locales de ocio: según China News Service, varias ciudades han ordenado el cierre temporal de karaokes, salas de baile y otros establecimientos ruidosos durante los horarios de la prueba o en los días previos, con el objetivo de proteger el descanso y la concentración de los candidatos.

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Este año, la prensa económica china ha destacado además la expansión de plazas en universidades de primer nivel, nuevos centros de investigación, universidades profesionales de grado y programas de cooperación internacional, en línea con los planes oficiales para ampliar la educación superior.

Según el medio económico 21st Century Business Herald, varias universidades consideradas de élite prevén aumentar el número de admisiones en 2026, especialmente en áreas ligadas a inteligencia artificial, manufactura inteligente, energía, almacenamiento energético, agricultura, medicina y otras disciplinas consideradas prioritarias por Pekín.

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China busca elevar la tasa bruta de matriculación en educación superior al 65 % durante el XV plan quinquenal, que regirá la segunda economía del mundo durante el próximo lustro, después de que esa proporción alcanzase el 60,8 % durante el periodo anterior, según el mismo medio. EFE

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