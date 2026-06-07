Cinco muertos por un bombardeo israelí en el campo de desplazados de Mawasi en Gaza

Jerusalén, 7 jun (EFE).- Cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas este domingo víctimas de un bombardeo del Ejército de Israel contra un puesto de policía en el campamento de desplazados de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza y muy densamente poblado, informó la morgue del Hospital Nasser.

"Una aeronave israelí atacó un puesto de policía en la zona de Mawasi, al oeste de Jan Yunis en el sur de la Franja de Gaza", apuntó un comunicado de la Policía en Gaza (dependiente del Gobierno del grupo islamista Hamás), en referencia al bombardeo con un dron por parte de las fuerzas armadas israelíes.

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En la morgue del Nasser, el hospital en Jan Yunis que recibió los cadáveres, cuatro de los fallecidos fueron identificados como Mohamed Abu Shaira, Ismail Al Lahman, Mohamed Farid Sobh y Mustafa Adwan.

El ataque causó también al menos 17 heridos, habiéndose producido la explosión en una zona con una densidad de población muy elevada.

Durante la mayor parte de la ofensiva, Israel estableció Mawasi como una "zona humanitaria" a la que ordenó sistemáticamente a la población desplazarse.

Estos llamados hicieron del área, situada junto al mar, un espacio plagado de tiendas de campaña que llegó a albergar a unas 400.000 personas, en el que la población convivía hacinada con condiciones de vida marcadas por la acumulación de residuos, la escasez de agua potable o la ausencia de electricidad.

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Pese al alto el fuego Israel ha seguido bombardeando Gaza ocasionalmente, y en las últimas semanas ha incrementado sus ataques alegando perseguir a altos cargos de Hamás. Durante la tregua también han sido habituales los ataques contra la Policía gazatí, parte del aparato de seguridad del Gobierno del grupo islamista en Gaza.

Los ataques siguen a un sábado en el que Israel mató a otros 13 gazatíes en distintos ataques. A lo largo de la jornada los hospitales gazatíes anunciaron la muerte de nueve personas en tres ataques distintos.

Sobre los cuatro restantes, este domingo dos personas que resultaron heridas ayer en un ataque aéreo en la zona de desplazados de Jawazat (en la ciudad de Gaza, norte) sucumbieron a sus heridas. También hoy se extrajeron dos cadáveres del lugar en el barrio de Zeitún, también en la capital, en el que ayer un dron cuadricóptero israelí lanzó un explosivo.

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Más de 960 gazatíes han muerto en ataques del Ejército de Israel en Gaza desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

En total son más de 72.970 desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque liderado de Hamás a su territorio en el que unas 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas.EFE