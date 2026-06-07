Agencias

C.de Madrid reparte 18.500 sombreros y paipáis en estaciones de Metro ante el calor durante la visita de León XIV

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La Comunidad de Madrid ha repartido este domingo en las estaciones de Metro de Madrid un total de 18.500 sombreros y paipáis para hacer frente al calor madrileño en esta visita del Papa León XIV a España.

Los viajeros del suburbano han podido hacerse con estas medidas de protección, ambas serigrafiadas con el logo de Metro de Madrid, este domingo en el que se ha celebrado una masiva misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, que ha congregado a más de un millón de personas en sus aledaños.

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Ante las altas temperaturas, la Comunidad de Madrid también ha desplegado de la mano del Canal de Isabel II 'water trucks' como forma de suministrar agua durante la visita del Santo Padre.

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