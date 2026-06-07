Agencias

Casi 6.000 personas visitaron Prado, Thyssen y Reina Sofía la noche del sábado por el viaje de León XIV

Guardar
Google icon
Imagen HCTA7DGXWFH3RCZRS4WWAR4W6A

Unas 5.850 personas visitaron el Museo Nacional del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Reina Sofía durante la noche del sábado 6 de junio al domingo 7 de manera gratuita con motivo de la visita del Papa León XIV a España, como han confirmado fuentes de las tres pinacotecas a Europa Press.

En concreto, al Prado acudieron en este horario especial --de 20:30 a 00:30 horas-- unas 2.750 personas. Además, según el museo las cifras de asistencia fueron "un poco más elevadas" de lo habitual y se alcanzaron los 13.298 visitantes durante todo el día --de 10:00 a 00:30 horas--. Por su parte, al Thyssen acudieron alrededor de 2.500 personas entre las 19:00 y las 00:30 horas, mientras que el Reina Sofía alcanzó los 600 visitantes de 21:00 a 23:30 horas.

PUBLICIDAD

La iniciativa, titulada 'Noche en Blanco y Amarillo' por los colores de la bandera vaticana, ha tomado como referencia a la 'Noche en blanco', iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad.

Además del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, en la iniciativa han participado la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales y el Museo Naval, así como centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; y entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

PUBLICIDAD

Asimismo, se sumaron a la noche algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico que abrieron a esas horas sus puertas para que los peregrinos pudieran visitarlas y rezar en ellas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso de Bolivia aprueba la Ley de Estados de Excepción que amplía las competencias presidenciales

El Congreso de Bolivia aprueba la Ley de Estados de Excepción que amplía las competencias presidenciales

Montero celebra las palabras del Papa: "Atender y acoger a los vulnerables debe traducirse en políticas públicas"

Montero celebra las palabras del Papa: "Atender y acoger a los vulnerables debe traducirse en políticas públicas"

Francia pide acelerar un acuerdo en Irán tras cien días de conflicto

Infobae

León XIV regresa a la Nunciatura tras reunir a más de un millón de fieles en Cibeles: "Que salude, que salude"

León XIV regresa a la Nunciatura tras reunir a más de un millón de fieles en Cibeles: "Que salude, que salude"

Dados de alta los contactos por hantavirus españoles y sigue ingresado el caso confirmado

Infobae