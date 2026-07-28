Guterres llama a reavivar las negociaciones en Chipre: "La ONU no puede imponer la paz"

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El secretario general de la ONU, António Guterres, ha iniciado este martes un viaje a Chipre en el que busca reavivar las negociaciones para el proceso de unificación de la isla, si bien ha advertido de que son las partes las que deben dar pasos hacia un acuerdo y que "la ONU no puede imponer la paz".

El jefe de la ONU ha encuadrado su viaje a Chipre en el "compromiso con el apoyo a las comunidades chipriotas en la búsqueda de un acuerdo integral y sostenible del conflicto".

"La ONU no puede imponer la paz. Solo los chipriotas, a través de sus líderes, pueden construirla", ha recalcado el político portugués que se ha reunido con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el presidente de la República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhurman, a los que ha trasladado que hará "todo" lo que esté en su mano para apoyar a ambas comunidades "en este momento tan importante".

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"Esta es una visita de solidaridad con el pueblo de Chipre y para demostrar mi firme compromiso de garantizar que finalmente logremos encontrar una solución al problema de Chipre. Esto depende de los propios chipriotas, si bien las potencias garantes también tienen un papel que desempeñar", ha recalcado tras verse con Christodoulides.

Poco después, tras la reunión con el presidente turcochipriota, Tufan Erhurman, el dirigente del norte de la isla ha valorado que Guterres "es consciente de la firme voluntad del pueblo turcochipriota de alcanzar una solución justa y duradera".

"Estamos haciendo todo lo posible por cumplir con nuestras obligaciones en materia de medidas de fomento de la confianza. A diferencia de las experiencias de 2004 y 2017, en esta ocasión estamos trabajando con una metodología nueva y realista que contribuirá a lograr nuestro objetivo común", ha afirmado Erhurman, al tiempo que ha subrayado el apoyo a los esfuerzos de la ONU.

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La de Guterres es la primera visita a la isla del secretario general de la ONU en 16 años y viaja junto al secretario adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Pierre Lacroix, y la secretaria adjunta para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, Rosemary DiCarlo.

En la delegación está la enviada personal del secretario general de Naciones Unidas, María Ángela Holguín, quien trabaja en una nueva propuesta que, según ha informado el diario británico 'The Independent', difiere del planteamiento federal hasta ahora propuesto por Naciones Unidas para apostar por un modelo con dos entidades en pie de igualdad con unas pocas competencias compartidas.

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Esta fórmula también incluiría la cesión de territorios por parte de la República Turca del Norte de Chipre y la presencia de un pequeño contingente de la OTAN que sirva de garante del acuerdo, papel que ahora ejerce la ONU que está presente en la zona que separa los dos territorios, al tiempo que busca que las partes acerquen posturas para lograr la reunificación.