Agencias

León XIV pide a España abandonar las narrativas polarizantes y anima a la reconciliación

Guardar
Google icon

Madrid, 6 jun (EFE).- León XIV ha afirmado que viene a España para alentar una "reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas" de una nación a la que ha pedido "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y "huir de esos enfoques identitarios" que "pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

"Su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad", ha asegurado el pontífice en su primer discurso en España, pronunciado en el Palacio Real ante los reyes de España y las principales autoridades del país y el cuerpo diplomático. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo) (audio)

Últimas Noticias

Constituido el Centro de Coordinación del Ayto. de Madrid para el seguimiento de servicios municipales

Constituido el Centro de Coordinación del Ayto. de Madrid para el seguimiento de servicios municipales

Lavrov condiciona cualquier acuerdo en Ucrania a la "completa restauración" de derechos de los rusoparlantes

Lavrov condiciona cualquier acuerdo en Ucrania a la "completa restauración" de derechos de los rusoparlantes

El papa agradece a España su compromiso activo con la paz y la solidaridad

Infobae

El Rey lamenta el "dolor" por los abusos por parte de la Iglesia y agradece al Papa su "firmeza"

El Rey lamenta el "dolor" por los abusos por parte de la Iglesia y agradece al Papa su "firmeza"

León XIV bromea sobre coincidir con Bad Bunny en Madrid: "También habrá unos cuantos aquí para ver al Papa"

León XIV bromea sobre coincidir con Bad Bunny en Madrid: "También habrá unos cuantos aquí para ver al Papa"