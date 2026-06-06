León XIV descansa en la Nunciatura: "¡Papa León, asómate al balcón!"

León XIV ha llegado a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de cerca de 600 personas que esperaban fuera del perímetro de seguridad --según han señalado a Europa Press policías que vigilan la zona--, donde han coreado consignas como "¡Papa León, asómate al balcón!", "¡Que salga el Papa!" y "¡Esta es la juventud del Papa!".

"¡Ya viene!", clamaba una de las asistentes, atenta al transcurso de la visita del pontífice a través de su teléfono móvil, donde ha visto cuándo abandonaba el Palacio Real, donde se ha celebrado el primer acto oficial de la agenda de su visita a España.

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Muchos de los asistentes son jóvenes, aunque también hay familias, y la mayoría porta sombreros de paja, gafas de sol y abanicos para protegerse del calor. Algunos rezaban el rosario durante la espera. Laura (49 años) ha venido junto a un grupo de 300 personas con la diócesis, aunque ella en concreto viaja junto a su familia, entre quienes se encuentra su hermana, que asiste en silla de ruedas debido a una lesión de última hora.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que han llegado a estación de Chamartín hacia mediodía. Aunque tenían planes de almorzar en una parroquia, se han acercado a la Nunciatura para ver si podían ver al Papa.

"Quiero compartir la fe con el resto de gente, que nuestras hijas también vean que lo que viven en casa y lo que nosotros les enseñamos, pues que también mucha gente piensa y siente y vive lo mismo. Que a veces se piensa que somos bichos raros o tal y no, hay mucha gente que también comparte de los mismos valores", ha recalcado.

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A ellos se suma Nicolás (26 años), que ha venido de la Pastoral Juvenil de Valladolid en un grupo de 300 personas. Viajó ayer en tren y, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que desde la organización les han recomendado "quedarse por la zona esta noche hasta que abrieran el recinto para la misa del domingo" en Cibeles, por lo que llevan esterillas.

"Muchos de los que vienen de mi parroquia es la primera vez que vienen a un encuentro de esta magnitud. Mis expectativas van un poco más por ahí, el que lo disfruten", ha indicado.

Marcos, sacerdote de la Pastoral Juvenil de Valladolid, avisaba a sus compañeros de espera a través de un megáfono del desarrollo de la visita del Papa al Palacio Real. En declaraciones a Europa Press ha destacado que "estas ocasiones en las que viene el Papa a tu país no hay que desaprovecharlas". "Hace 15 años que no vive un Papa y el Papa León, además, está causando mucha afinidad entre los jóvenes", ha aseverado.

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Otros peregrinos son Marta, Reyes, Lucía y Emma, que pertenecen al Club Juvenil El Nogal de Córdoba. En declaraciones a Europa Press, han explicado que viajaron este viernes a Madrid en autobús. Algunas eran demasiado jóvenes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2011, por lo que indican que es "la primera vez" que van a ver a un Papa en España.

Entre aplausos y bromas, han explicado que les hace "muchísima ilusión" ver al Pontífice. "Tengo muchas ganas de escuchar qué tiene que decir específicamente a los españoles para darnos ánimo y luego ver a mucha gente en la calle dándole mucho cariño", ha indicado Reyes, que ha precisado que, aunque mucha gente piense lo contrario, "esta es una iglesia joven".

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"Creo que ha venido porque nos ha visto que estábamos un poco descarrilados. Quiero ver lo que nos dice y si es así, a ver cómo nos ayuda. Obviamente vamos a apreciarlo un montón", añade Marta.

Tras su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Papa ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia. También ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Pabellón de Estado del aeropuerto. A las 11:30 horas se ha celebrado una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han mantenido un encuentro privado con León XIV, y, a las 12:30 horas, se ha celebrado un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el Papa ha pronunciado su primer discurso.

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ACTOS DE LA TARDE

Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo.

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Durante este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

Por último, a las 20.30 horas, tras un nuevo recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

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