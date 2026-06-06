Hoy es noticia en el mundo (00:00 GMT)

DESTACADOS

1. Nuevos ataques en Ormuz

IRÁN GUERRA | EE.UU. derriba cuatro drones iraníes y destruye radares en el estrecho de Ormuz

ANÁLISIS | La guerra de Irán y las presiones a Bagdad descomponen a las milicias proiraníes de Irak. Por Amer Hamid, desde Bagdad.

- Donald Trump asegura que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos".

- EE.UU. niega que Irán disparara contra sus buques en Omán y violara el alto el fuego.

- Irán y Pakistán apuestan por continuar los esfuerzos diplomáticos para una "paz duradera".

2. Fin del periodo de gracia en Cuba

EEUU CUBA | EE.UU. pone fin al periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias.

CLAVES | Sancionados, ministros y negociadores: Quién es quién en la familia de Raúl Castro.

- El grupo turístico canadiense Sunwing Vacations Group anuncia la suspensión indefinida de todas sus operaciones en Cuba.

3. Revés judicial a la política migratoria de Trump

EEUU INMIGRACIÓN | Un juez federal anula este viernes por "ilegales" las políticas del Gobierno de Donald Trump que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países en virtud de su lugar de nacimiento.

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- La Administración Trump eliminará una política que obligaba a las autoridades a contabilizar en la cifra de muertes bajo custodia de las autoridades migratorias a aquellos que fallecían en los treinta días posteriores a su liberación, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a EFE.

4. En busca de financiación contra el ébola

RD CONGO ÉBOLA | La OMS busca recaudar 518 millones de dólares para financiar la respuesta al brote de ébola

ENTREVISTA | "He visto la muerte de cerca", confiesa un sanitario congoleño curado tras contraer ébola. Por Prince Yassa, desde Kinsasa.

- La UE descarta restricciones de viaje por el ébola porque el riesgo es "muy bajo"

5. Refugio de emergencia en la Estación Espacial

EEUU ESPACIO | La NASA levanta el refugio de emergencia de astronautas en la Estación Espacial tras fuga de aire

6. Este sábado comienza el viaje del papa a España

PAPA ESPAÑA | León XIV viaja a España para impulsar los valores católicos de la dignidad humana y la paz.

- Nervios y emoción en los ensayos del coro que pondrá la banda sonora a vigilia con el papa.

- Jóvenes latinos que serán voluntarios en Madrid anhelan ver al papa, "aunque sea de lejos".

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

EEUU MÚSICA | La cantante Phoebe Bridgers prohíbe los teléfonos móviles en su próxima gira

EL DATO DEL DÍA

EUROVISIÓN 2026 | El Festival de Eurovisión pierde 35 millones de espectadores en su edición sin España

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

INDIO SOLARI l La muerte de Carlos Alberto 'Indio' Solari, líder de la banda 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', el rock argentino pierde al referente de la contracultura que convirtió esta música en un fenómeno de masas.

NUESTRO ESPECIAL SOBRE GAZA

ISRAEL PALESTINA | A punto de cumplirse ocho meses del alto el fuego en Gaza los ataques israelíes siguen desangrando la Franja y la solución política que pretendía la Junta de Paz de Donald Trump, se encuentra en punto muerto desde el inicio de la guerra de Irán.

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- Ni tregua ni vía política: el alto el fuego en Gaza encalla ocho meses después de su firma. Por Guillermo Azábal, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

- La tregua en Gaza cumple ocho meses marcados por el avance territorial de Israel. Por Paula Bernabéu, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

- Ratas, montañas de basura y tiendas de campaña: la vida en Gaza tras ocho meses de tregua. Por Patricia Martínez Sastre, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

Redacción EFE Internacional

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