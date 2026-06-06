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Florentino Pérez: "Es un orgullo que el Papa sea del Real Madrid"

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El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez ha dado la bienvenida a España al Papa y ha declarado que es "un orgullo" que León XIV sea seguidor del conjunto blanco.

"Quiero dar la bienvenida también a Madrid al Papa León XIV, que hoy en el avión que le trasladaba a Madrid ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid, y eso es un orgullo y un honor", indicó el máximo dirigente del Real Madrid en su discurso del cierre de campaña.

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Florentino Pérez se refirió de esta forma a unas palabras de León XIV durante el vuelo que le trasladó a España. Al hablar con los periodistas que viajaban con él en el avión, León XIV bromeó y reconoció que el Papa "es de todos los equipos" pero Robert Prevost "es del Real Madrid".

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