El papa agradece a España su compromiso activo con la paz y la solidaridad

Madrid, 6 jun (EFE).- El papa León XIV ha agradecido a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos" y ha animado al país a "cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social".

El pontífice estadounidense ha concluido con este agradecimiento su primer discurso en España ante los reyes, las autoridades y el cuerpo diplomático en el acto de bienvenida oficial celebrado en el Palacio Real.

En su despedida, el papa ha animado también "a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro y a armonizar las demandas de autonomía y de unidad". EFE