Detienen en Barcelona a dos hombres que robaron un reloj de 50.000 euros a un turista en Palma

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona a dos hombres por robar violentamente un reloj valorado en 50.000 euros a un turista a la salida de un restaurante en Palma.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos se produjeron sobre las 15.00 horas del pasado domingo en el barrio del Molinar de Palma.

Un turista se encontraba comiendo en un restaurante de la zona y al acabar se dirigió a su vehículo. En ese momento, el hombre fue abordado por detrás por un joven que le arrebató el reloj que llevaba en la muñeca, valorado en 50.000 euros.

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El ladrón se fue corriendo y se subió a una motocicleta ocupada por un segundo hombre que le esperaba y los dos huyeron por la calle Llucmajor.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación con la colaboración de un oficial de enlace en Madrid que pertenece a la Polizia di Stato de Italia, ya que los ahora arrestados son de origen italiano.

Fruto de las numerosas pesquisas llevadas a cabo, los agentes averiguaron que los ladrones habían alquilado una motocicleta con documentación falsa y que este fue el vehículo utilizado para la huida. Los agentes localizaron el vehículo, que fue inspeccionado y entregado a la empresa de alquiler.

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Los investigadores identificaron a los dos presuntos autores y averiguaron que habían abandonado en un avión destino a Barcelona.

Los agentes pidieron colaboración con el Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto de la ciudad condal, que lograron el arresto. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

MODUS OPERANDI EN BALEARES

Los robos de relojes de alta gama lo cometen preferentemente bandas especializadas de origen napolitano o magrebí que vienen operando en las islas desde hace años. Son grupos organizados existiendo un claro reparto de tareas y unas jerarquías establecidas. Estos grupos criminales actúan con reglas y modus operandi bien definidos.

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Estos grupos tienen una gran capacidad de adaptación para la comisión de los referidos hechos delictivos y permanecen escaso tiempo en la zona donde están actuando, dos o tres días, abandonando el país tan pronto hayan sustraído los relojes. Pueden coincidir o solaparse varios grupos independientes actuando en la misma demarcación.

Utilizan como modus operandi la vigilancia y seguimiento de las victimas normalmente por zonas concurridas de establecimientos de lujo. Posteriormente buscan el lugar propicio para ejercer violencia sobre las víctimas para sustraerles los relojes, llegando al punto de derribarlas contra el suelo o golpearlas.

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Después ejecutan su huida con el apoyo de un conductor a bordo de una motocicleta a gran velocidad, poniendo en peligro tanto el tráfico rodado como a los viandantes que se puedan encontrar por la zona, en ocasiones utilizan un automóvil para dar cobertura o realizar el transporte.

Usan a su vez documentación de identidad falsa, para el registro en hoteles o el alquiler de vehículos que utilizan para la huida del lugar de los hechos, abandonando el país de manera casi inmediata tras la comisión del delito. Los operativos policiales han conseguido la detención de numerosos miembros de estos grupos que han ingresado en prisión.

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