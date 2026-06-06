Constituido el Centro de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid para el seguimiento de servicios municipales

El Centro de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid ha quedado constituido este sábado en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) para el seguimiento y dirección de la actuación de los servicios municipales durante todo el fin de semana por la visita del Papa León XIV, ha informado Emergencias Madrid.

El Papa León XIV ha aterrizado este sábado 6 de junio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas en un avión de la compañía Ita Airways y, unos minutos después, ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia. También ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El primer acto de Robert Prevost en España será tan solo una hora después de su llegada. Así, acudirá a las 11.30 horas a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, y a continuación, a las 12.30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el mismo Palacio Real.

Ya por la tarde del sábado, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo; y a las 20.30 horas será el momento del primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, que será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

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El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost mantendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes'. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.