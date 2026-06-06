Detienen a más de 40 sospechosos de compra de votos vinculados con la oposición armenia

Ereván, 6 jun (EFE).- Las autoridades armenias informaron este sábado, en víspera de las elecciones legislativas en el país caucásico, de la detención de más de 40 personas sospechosas de compra de votos, vinculadas con el principal partido opositor, Armenia Fuerte.

El Comité de Instrucción informó que un candidato a diputado de dicha formación, en connivencia con un grupo de personas, pagó entre 100.000 (unos 270 dólares) y 500.000 drams (unos 1.300 dólares) a más de un centenar de electores para que votaran por Armenia Fuerte, según informa la agencia Armenpress.

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Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para identificar y detener a los otros cómplices del esquema criminal y también a aquellos individuos que aceptaron los sobornos.

El primer ministro ucraniano, Nikol Pashinián, había llamado el viernes en su mitin de fin de campaña a la policía a detener a aquellos políticos que se dedican a falsificar las elecciones pagando sobornos.

Pashinián, cuyo partido, Contrato Cívico, es el favorito en las elecciones, según todos los sondeos, acusó a Armenia Fuerte y a otros partidos de trabajar para potencias extranjeras, en clara alusión a Rusia.

Según medios independientes, Moscú habría invertido grandes cantidades de dinero en una campaña mediática de desprestigio de Pashinián, lo que incluiría el plan de pagar el viaje de avión a miles de armenios residentes en Rusia para que votaron a favor de la oposición.

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Precisamente, el Ministerio de Exteriores ruso puso anoche en duda la legitimidad de los comicios armenios debido a lo que considera persecución política de sus oponentes por parte de las autoridades.

Varios partidos opositores armenios, que critican al Gobierno por su acercamiento a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, han sido vinculados con el Kremlin.

La campaña electoral ha sido la más polarizada de los últimos años debido a las presiones rusas que se opone al ingreso del país en la UE, que apoya, igual que EE.UU., la reelección de Pashinián.EFE