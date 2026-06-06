Carlos III revisará los alquileres gratuitos que gozan las hijas del expríncipe Andrés

Londres, 6 jun (EFE).- El rey británico Carlos III revisará los alquileres gratuitos que gozan sus sobrinas Beatrice y Eugenie, hijas del expríncipe Andrés, según señala hoy el diario The Times, en medio de una creciente polémica sobre las finanzas de la monarquía y los privilegios de sus miembros.

Ayer se hizo público un informe de la Oficina Nacional de Auditorías que reveló que Andrés subarrendó tres casas rurales dentro de la propiedad en el Royal Lodge por la que él pagaba un simbólico "grano de pimienta" durante dos décadas; además, esa oficina desveló que sus hijas ocupaban de forma gratuita dos propiedades dentro de los palacios de Kensington y St.James.

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El disfrute de esas dos propiedades es fruto de una decisión de la difunta reina Isabel II, y su hijo la ha mantenido hasta ahora porque las medidas de desposesión de títulos y propiedades aplicadas al ya expríncipe Andrés -debido sobre todo a sus vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein- no se han aplicado a sus hijas, que siguen conservando el título de princesas.

The Times asegura que el monarca ahora va a revisar el caso de esas dos propiedades de las que disfrutan sus sobrinas "en este año", pero no hay todavía una decisión tomada al respecto.

Beatrice, de 37 años, y Eugenie, de 36, ambas sin obligaciones oficiales pese a su tratamiento de princesas, son hijas de Andrés y Sarah Ferguson. Ambas tienen otras propiedades en Inglaterra y en Portugal, por lo que las dos mencionadas solo las ocupan de manera ocasional. EFE

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