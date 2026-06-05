S&P retira la "revisión especial" a la petrolera estatal Petroperú y confirma su 'rating' en 'B-'

S&P Global Ratings ha retirado la "revisión especial" a la petrolera estatal Petroperú en la que se encontraba desde diciembre de 2025, al tiempo que ha ratificado su calificación crediticia en 'B-' ante la "mayor certidumbre en el corto plazo" y los "avances en el proceso de estabilización" de la compañía.

"La empresa sigue enfocada en la implementación de su plan de reorganización, aún con desafíos pendientes propios de este proceso", ha explicado la petrolera mediante una nota de prensa que se ha hecho eco del informe de la agencia.

S&P ha destacado la flexibilidad financiera de Petroperú para cumplir con sus obligaciones de deuda de corto plazo y el impacto positivo del reciente Decreto de Urgencia N°003-2026 emitido por el Gobierno, el cual contempla un apoyo estatal de hasta 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros).

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Así, ha señalado que el respaldo del Estado y las medidas adoptadas por la propia dirección contribuirán a sostener la continuidad operativa de Petroperú mientras se siguen implementando reformas en el medio y corto plazo.