Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 jun (15.00 GMT)

Madrid, 05 jun (EFE).-

Kiev.- Las fuerzas ucranianas de drones han destruido infraestructuras rusas en el aeropuerto de la ciudad ocupada de Donetsk que las fuerzas del Kremlin utilizaban para lanzar drones kamikaze Shahed contra Ucrania.

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Kiev.- Las fuerzas de drones ucranianas alcanzaron en una sola noche cinco barcos cargueros que transportaban material para el Ejército ruso en Ucrania a través del mar Negro y el mar de Azov, según dijo en un comunicado este componente del Ejército ucraniano.

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Moscú/Kiev.- Rusia y Ucrania informaron este viernes de un nuevo canje de 185 prisioneros de guerra por cada bando.

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Washington.- La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

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Tivat (Montenegro).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Leire Díez, algo -ha subrayado- que no "habría tolerado".

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Tivat (Montenegro).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, en el marco de la VIII cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales.

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Tivat (Montenegro).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que la propuesta de ceder a Rusia el control íntegro del Donbás "es una oferta que hoy ya no debe existir, dada la realidad sobre el terreno, y eso debe ser afirmado por todos".

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Nueva Delhi.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha invitado a empresas petroleras de la India a visitar su país y ampliar su presencia en el sector de hidrocarburos venezolano, informó este viernes el Gobierno indio.

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Tivat (Montenegro).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró este viernes abierta a debatir la propuesta franco-alemana de dar acceso progresivo a los países candidatos de los Balcanes Occidentales a la mesa de la UE conforme avancen en sus reformas, aunque sin comprometerse a adoptarla.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

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Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este jueves de que mantiene "serias dudas" sobre "la posible presencia de material y actividades nucleares no declarados en Irán", mientras sigue sin obtener el acceso necesario a las instalaciones iraníes para verificar que esas actividades no se desarrollen con fines militares.

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Pristina.- La exprovincia serbia de Kosovo celebra este domingo sus terceras elecciones en 18 meses con las relaciones con Occidente deterioradas por la política del primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, de intentar acabar con la influencia de Serbia entre la minoría serbia del país, un conflicto sin visos de resolverse.

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Lisboa.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, abogó este viernes en un acto en Lisboa por "hacer un Mamdani" e impulsar una agenda democrática "de mínimos" entre fuerzas progresistas del mundo para poder gobernar ante las derechas.

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Foggia (Italia).- Las autoridades italianas han detenido a siete personas en la provincia de Foggia, en el sur del país, acusadas de integrar una red criminal dedicada al robo de cajeros automáticos mediante el uso de explosivos en varias entidades bancarias.

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Madrid.- Agentes de la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental de la Policía Nacional extreman estos días las precauciones ante la inminente visita del papa a Madrid.

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Barcelona (España).- Barcelona empieza a desplegar vallas por las inmediaciones de los lugares a los que tiene previsto desplazarse el papa, en un dispositivo en el que está previsto movilizar a más de 7.000 agentes de todos los cuerpos de seguridad y se blindarán con controles de acceso los puntos de mayor afluencia.

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Barcelona (España).- Los presos y presas de la cárcel de Brians 1 (Barcelona) aguardan con nervios, emoción y agradecimiento la llegada del papa León XIV, que les visitará el próximo miércoles en un breve acto donde esperan que les ofrezca una bendición con la que sus condenas se sientan “más cortas”.

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Sant Esteve Sesrovires (España).- Dos presas compartirán su testimonio personal con el papa León XIV en su visita del próximo miércoles a la cárcel de Brians 1, donde lo recibirán 80 internos de varios centros en un acto en el que será homenajeado con un canto y, de regalo, un plato cerámico elaborado por reclusos.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- El Colegio San Ignacio de Loyola, de los jesuitas, será el epicentro de la información en la visita del papa León XIV a Gran Canaria. Para acoger y "servir" a los periodistas, han dispuesto todo un plan en el que buscan "facilitar al máximo" la labor profesional contando con un catering elaborado por su propio alumnado y hasta por sets de televisión.

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Barcelona (España).- El Museo Picasso de Barcelona inaugura la exposición ‘Picasso Chipre. Encuentros con la cerámica del mediterráneo’, una muestra que reúne obras procedentes de museos y colecciones europeas para revelar cómo el artista encontró inspiración en el arte antiguo chipriota.

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París.- Una nube sinuosa que emerge y desaparece con un ritmo que recuerda a las olas será una de las grandes atracciones del verano cultural 2026 en París, firmada por la japonesa Fujiko Nakaya, conocida por sus esculturas de niebla.

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Pristina.- Decenas de personas marcharon este viernes por las calles de Pristina en una nueva edición del Desfile del Orgullo de Kosovo para exigir libertad e igualdad de derechos para la comunidad LGBT en el país.

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Hulu Selangor (Malasia).- Las altas temperaturas producto del final de la temporada de monzón ha hecho que la población malasia recurra a refrescarse a cascadas como la ubicada en Hulu Selangor.

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Appleby-in-Westmorland (Reino Unido).- Miles de visitantes asisten estos días a la tradicional Feria del Caballo de Appleby, en la localidad británica de Appleby-in-Westmorland, considerada la mayor reunión anual de comunidades romaníes y nómadas de Europa.

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Santiago de Compostela (España).- La selección española, que anoche empató ante Irak (1-1) en el estadio Riazor, abandonó Galicia desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, con destino Nashville (Estados Unidos), para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026.

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Palma (España.- Horas antes de enfrentarse a Inglaterra en partido amistoso preparatorio para el Mundial, una representación de las jugadoras de la selección ha querido encontrarse con aficionadas para fotografiarse y firmar autógrafos.

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alm/EFE

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