Seúl espera que la visita de Xi a Corea del Norte sea "constructiva" y contribuya a la paz

Seúl, 5 jun (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur confió este viernes en que la recién anunciada visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte la próxima semana sea "constructiva" y contribuya a la paz en la península, que sigue técnicamente en guerra.

"El Gobierno espera que los intercambios entre Corea del Norte y China se desarrollen de una manera que contribuya a la paz y la estabilidad en la península coreana, y espera que China desempeñe un papel constructivo al abordar los problemas relacionados con la península coreana", dijo el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado recogido por la prensa local.

PUBLICIDAD

Este viernes, los medios estatales de China y Corea del Norte anunciaron una visita de Estado de dos días del presidente chino a Pionyang por invitación del líder norcoreano, Kim Jong-un.

En su comunicado, el Ministerio de Exteriores surcoreano aseguró que mantiene un contacto estrecho con Pekín en lo que respecta a la península coreana.

China es el socio más importante de Corea del Norte, y ambos países reafirmaron sus vínculos el pasado septiembre en Pekín en el marco del desfile militar por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

PUBLICIDAD

La visita de Xi a Pionyang será la segunda que hace como presidente, tras la realizada en 2019, y llega en plena intensificación de los contactos bilaterales.

La canciller norcoreana, Choe Son-hui, viajó a China en septiembre de 2025; el primer ministro chino, Li Qiang, acudió a Pionyang en octubre por el aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores; y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, visitó Corea del Norte en abril de este año, la primera vez desde 2019.

PUBLICIDAD

El viaje se produce también después de la reanudación en marzo de las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre Pekín y Pionyang, suspendidas durante seis años por el cierre fronterizo norcoreano aplicado durante la pandemia. EFE