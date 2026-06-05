Fran Rivera revela el inesperado gesto de su hermano Kiko: "Es un detalle que dice mucho de él"

Acercamiento inesperado entre los hijos de Paquirri. Después del 'asalto' de Kiko Rivera a Cantora junto a su novia Lola García el pasado 17 de abril, y de que saliese a la luz que se habría llevado de la finca diferentes enseres de su padre como varias cabezas de toros, un coche descapotable blanco, carros de caballos, o una maleta con documentación personal del malogrado torero -algo que habría hecho por orden supuestamente de Isabel Pantoja-, el dj ha dado un paso al frente para firmar la paz con Francisco y Cayetano Rivera.

Según revelaron fuentes de su entorno hace unos días, Kiko querría acercar posturas con sus hermanos para agradecerles su apoyo incondicional tras su ruptura total con su madre tras la emisión del programa 'La herencia envenenada', y estaría planteándose dar a los hijos de Carmen Ordóñez algún objeto de su padre como muestra de buena voluntad.

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Y ha sido ahora cuando Francisco ha confirmado esta información, revelando el gesto del ex de Irene Rosales y dejando abierta la puerta a una posible reconciliación. Este jueves el extorero ha acudido a la corrida del Corpus en La Maestranza encabezada por Morante de la Puebla junto a su mujer, Lourdes Montes -deslumbrante con un veraniego vestido verde con estampados naturales en morado, amarillo y negro-, su hija Cayetana Rivera y el novio de ésta, Andrés Roca Rey, que confirmando que su historia de amor va viento en popa han realizado su primera aparición pública tres meses después de comenzar su relación.

Aunque a su llegada a la plaza no ha querido hacer declaraciones a la prensa, tras la corrida ha confesado con una gran sonrisa el gesto que Kiko Rivera ha tenido con él después de años sin ningún tipo de relación.

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"Pues mira, he recibido, me ha escrito mi hermano Kiko un mensaje muy cariñoso y la verdad que bueno, pues dice mucho de él y ha sido un detalle. Me ha dicho que ha conseguido coger las cabezas (de toro de su padre de Cantora), es que no estoy yo muy puesto en el tema, pero ha cogido ocho cabezas y que las va a repartir entre Cayetano, él y yo. Y la verdad que, pues imaginaos, yo que había ya abandonado la esperanza, pero la verdad que es un detalle que dice mucho de su parte, así que es verdad, sí, muy buena, buenísima" ha desvelado por sorpresa.

De ahí que al ser preguntado por una posible reconciliación, Fran haya reconocido que "hombre, el camino, la puerta está abierta, desde luego, poquito a poco, pero la verdad que ha tenido un detalle el tío que lo honra".