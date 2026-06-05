Soldados israelíes matan a un palestino en Beitin, Cisjordania ocupada

Jerusalén, 5 jun (EFE).- Soldados del Ejército israelí mataron durante la madrugada de este viernes a un joven palestino durante una incursión en la aldea Beitin, centro de Cisjordania ocupada, según denunció el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

La nota de Sanidad identifica al fallecido como Haitham Ez El Din Omar Hamida, de 18 años, quien murió tras ser disparado por las tropas israelíes en la aldea, situada al norte de Ramala. Su cuerpo, denuncia el comunicado, fue incautado por los militares.

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Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, la incursión de las fuerzas israelíes desencadenó enfrentamientos con los residentes, contra los que los soldados emplearon munición real, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

El mismo medio recoge que la redada provocó además un incendio en los terrenos agrícolas de la aldea.

En lo que va de 2026 y hasta el 22 de abril, al menos 27 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada por fuego israelí, incluidos 6 menores, según datos de B'Tselem.

Además, solo desde el 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de coalición ultraderechista israelí ha aprobado 93 nuevos asentamientos en Cisjordania -ilegales según el derecho internacional- y permitido al menos otros 207 'outposts' o inicios de colonias (estructuras aún no legalizadas por el Ejecutivo) en este territorio palestino, según datos de la ONG Peace Now. EFE

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