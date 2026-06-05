Rosalía pospone sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

Inesperada y preocupante noticia de última hora relacionada con Rosalía, que en plena gira mundial con su 'LUX Tour' -que acaba de desembarcar en Estados Unidos tras su exitoso paso por Europa- se ha visto obligada a suspender de manera repentina sus próximos conciertos, previstos para este jueves 4 y sábado 6 de junio en Miami, y el próximo 8 de junio en Orlando, por una "emergencia familiar" sobre la que no ha trascendido ningún detalle.

Ha sido la promotora de su gira, Live Nation, la que ha anunciado a través de un comunicado urgente difundido en sus redes sociales que la cantante de 'La perla' pospone sus próximas apariciones de esta semana en el Estado de Florida por motivos personales:

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"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. Mientras se estudia la posibilidad de reprogramar la gira, por favor, conserva tu entrada. Pronto daremos más información", han informado.

A la espera de reprogramar y encontrar nuevas fechas para los shows aplazadados en el Kaseya Center de Miami -este jueves y este sábado- y el lunes en el Kia Center de Orlando, se prevé que la artista catalana reaparecerá el próximo jueves 11 en Boston.

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Por el momento no han trascendido los motivos de esta inesperada cancelación de sus conciertos ni la gravedad de la "emergencia familiar" que la ha obligado a hacer este parón en su tour, pero todo apunta a que Rosalía estaría viajando -o se encontraría ya- en su Barcelona natal para estar cerca de sus seres queridos.