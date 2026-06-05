Bolaños resta importancia al peso de los militantes críticos que piden un congreso extraordinario del PSOE

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado este viernes importancia al peso que pueda tener el grupo de militantes críticos que piden un congreso extraordinario del PSOE, al tiempo que ha defendido que el partido siempre decide a través de primarias sus órganos y líderes y, por tanto, "cuando llegue el momento" podrán participar en esos procesos.

"Una reunión de 100 personas en un partido, en el que creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene", ha zanjado en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, a donde asiste a una reunión de ministros de la UE, al ser preguntado por la iniciativa del exministro Ramón Jáuregui y el grupo de militantes que se han reunido estos días en Madrid.

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En este contexto, Bolaños ha apuntado que el PSOE es "un partido democrático" en el que se deciden todos sus órganos de dirección y todos sus líderes "a través de primarias", por lo que, "cuando llegue el momento, habrá procesos democráticos".

"Por supuesto que cualquier compañera, que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga", ha concluido Bolaños.

El grupo de militantes críticos piden que se celebre un congreso extraordinario en el PSOE tras hacerse público el contenido del sumario que investiga una presunta trama dentro del PSOE para desacreditar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles que investigan casos en los que está involucrado el PSOE.

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