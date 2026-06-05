LA28 va a extraer "grandes lecciones" del paso del Mundial de Fútbol por Los Ángeles

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 tiene claro que puede aprender "grandes lecciones" del próximo paso por la ciudad del Mundial de Fútbol, aunque no olvida que es un evento con "un modelo, un tamaño, un alcance y una escala totalmente diferentes".

La ciudad californiana acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo en el SoFi Stadium de Inglewood, comenzando con el inaugural de la selección estadounidense contra Paraguay el 12 de junio, como uno de los cinco de la fase de grupos, con otros dos en la ronda de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

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Aunque ambos eventos mundiales se enfrentarán a numerosos retos logísticos, por no hablar de los de seguridad y políticos, el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, considera que la Copa del Mundo les proporcionará una valiosa perspectiva mientras continúan los preparativos para acoger los Juegos por tercera vez.

"La Copa del Mundo es una gran oportunidad para que la ciudad vuelva a brillar. Es una oportunidad tremenda para todos nosotros y estamos extrayendo grandes lecciones", declaró Hoover en una rueda de prensa celebrada este jueves en Los Ángeles tras una visita de tres días de la Comisión de Coordinación del Comité Olímpico Internacional (COI).

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El directivo apuntó que ya están "analizando su sistema de transporte y cómo se desplaza a los aficionados y espectadores". "Estamos analizando la seguridad y la planificación de la seguridad, pero reconocemos que la Copa del Mundo es un modelo, un tamaño, un alcance y una escala totalmente diferentes a los de lo que estamos organizando nosotros", puntualizó.

"Lo tenemos en cuenta. Tenemos que evaluar y adaptar las lecciones que estamos aprendiendo de ellos, pero estamos en estrecha coordinación con ellos en todo momento y esperamos con interés la llegada del Mundial", añadió al respecto.

Por su parte, el presidente de LA28, Casey Wasserman, sigue confiando en que los Juegos darán la bienvenida a todos, a pesar de las continuas tensiones diplomáticas en todo el mundo. "Nos estamos preparando para acoger a todos los países del mundo, por lo que nuestra postura respecto a los visados ha estado en estrecha colaboración tanto con el Departamento de Seguridad Nacional como con el Departamento de Estado, dada la complejidad del tema", detalló.

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"Este es un momento único y complejo para Irán y la Copa del Mundo. Irán siempre ha participado en los Juegos Olímpicos, y Corea del Norte también lo hará. Es posible que Rusia y Bielorrusia vuelvan a los Juegos Olímpicos", recordó Wasserman. "Por eso, los visados para países con los que no mantenemos relaciones diplomáticas forman parte de nuestro plan de acción desde 2017. Hemos colaborado estrechamente con el Departamento de Estado para adelantarnos a ello", recalcó.

Con todo, está "increíblemente seguro" de que van a cumplir "para todos los grupos procedentes de todos esos países, no sólo los deportistas, sino también los directivos, los aficionados, la prensa y las figuras políticas". "Es una perspectiva diferente para nosotros, y algo que llevamos mucho tiempo planificando", afirmó.

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La presidenta de la Comisión de Coordinación del COI para esta cita, Nicole Hoevertsz, indicó que la ciudad sigue en el buen camino para acoger unos Juegos memorables, con unos cuatro millones de entradas ya vendidas y alrededor de 300.000 personas que han expresado su interés en ser voluntarias.

"Analizamos lo que se ha logrado y utilizamos ese progreso para dar forma a lo que aún nos queda por delante. Los avances que hemos visto hasta ahora nos dan plena confianza en que los próximos dos años nos pondrán en el buen camino para otra edición memorable de los Juegos Olímpicos", subrayó.

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