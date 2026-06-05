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Más de 2.000 jóvenes vallisoletanos viajarán a Madrid para acompañar a León XIV en su viaje apostólico

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Más de dos mil jóvenes vallisoletanos arroparán al Papa León XIV en la visita que realizará a Madrid este fin de semana, según los datos facilitados a Europa Press por fuentes del Arzobispado.

Unos 400 jóvenes se han sumado ya a la peregrinación organizada por la Delegación Pastoral Juvenil, pero se estima que se superará la cifra de los 2.000 jóvenes que viajaran a Madrid de la mano de colegios, órdenes religiosas, parroquias o movimientos religiosos.

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Asimismo, desde Valladolid viajará también "un grupo más pequeño" de jóvenes a Barcelona, en la segunda parada del Papa durante su viaje a España.

Estos jóvenes viajarán en avión desde Villanubla para participar en la vigilia del día 9 y estar presentes en la inauguración de la Torre de Jesucristo, de la Sagrada Familia, el 10 de junio.

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