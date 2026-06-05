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Líderes de la aviación se reúnen en Río de Janeiro (Brasil) este fin de semana en la 82 asamblea anual de IATA

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La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha anunciado que líderes del sector de la aviación a nivel mundial se reunirán en Río de Janeiro (Brasil) para la 82 asamblea general anual (AGM) del organismo entre el 6 y 8 de junio, además de celebrar la Cumbre Mundial de Transporte Aéreo.

Tal y como ha destacado en un comunicado, la última Asamblea general anual celebrada en Sudamérica tuvo lugar en 1999, también en la ciudad brasileña de Río.

En concreto, Latam Airlines Group es la aerolínea anfitriona del evento, en el que se espera la participación de unos 1.500 líderes de la industria, funcionarios gubernamentales y representantes de los medios de comunicación.

"Nos entusiasma reunirnos en Sudamérica después de 27 años. En las últimas décadas, toda la región ha realizado importantes inversiones en infraestructura aeronáutica, lo que posiciona al continente para beneficiarse económica y socialmente de la conectividad aérea. El sector aeronáutico brasileño, en rápida modernización, ya representa el 2,1% del PIB del país", ha destacado el director general de IATA, Willie Walsh.

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En 2025, Brasil registró un crecimiento interanual del 11,5% en el tráfico aéreo de pasajeros, superando tanto el mercado nacional como el internacional los niveles previos a la pandemia.

Posteriormente a la asamblea, tendrá lugar Cumbre Mundial del Transporte Aéreo, que abordará cuestiones clave a las que se enfrenta la industria de la aviación.

Entre estos temas importantes, se debatirá sobre garantizar el espacio aéreo para dar cabida al crecimiento a medida que proliferan los conflictos; Comercio, aranceles y el papel del transporte aéreo de mercancías; y derechos de los pasajeros, datos y perspectivas para una mejor regulación, entre otros asuntos.

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