CBNK gana 19,1 millones de euros en 2025, un 4,3% más, y abonará un dividendo de un euro por acción

CBNK, la entidad financiera resultante de la fusión entre Banco Caminos y Bancofar, obtuvo un beneficio neto de 19,1 millones de euros en 2025, un 4,3% más que el año anterior, lo que refleja "la capacidad del banco para mantener una generación recurrente y equilibrada de resultados en un entorno de elevada incertidumbre", tal y como ha precisado la entidad en un comunicado.

Al mismo tiempo, la junta de accionistas de la entidad financiera ha aprobado el reparto de un dividendo --por primera vez en su historia desde su constitución como marca única-- en efectivo de 1,0083 euros por acción con cargo a beneficios del pasado año.

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También se ha dado luz verde a la actualización del valor de referencia de la acción del 5,09%, para situarlo este año en 59,20 euros por título.

Por otro lado, el banco ha resaltado que mantiene una posición de solvencia "sólida", con una ratio de capital total (CET1) del 16,73%, por encima de los mínimos regulatorios y superior en 114 puntos básicos la cifra anotada en 2024.

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Asimismo, desde CBNK señalan que los fondos propios se situaron en 316 millones de euros. En cuanto a la calidad del activo, el banco atestigua que la tasa de morosidad se mantuvo contenida en el 2,73%, ligeramente superior al dato del año anterior (2,69%), mientras que la ratio de cobertura de riesgos dudosos fue superior al 73%.

Sobre el crédito a la clientela, el banco recoge en sus cuentas que se redujo en casi un 6,9% en comparación con 2024, hasta situarse en los 2.229 millones de euros. Por su parte, los depósitos de la clientela se contrajeron un 2,2%, hasta los 2.820 millones.

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"Los resultados reflejan el grado de madurez alcanzado por el banco, tras varios ejercicios de crecimiento sostenido, para consolidar un modelo diferencial basado en la especialización y la cercanía al cliente", ha precisado el presidente de CBNK Banco, Mateo Velasco.

Durante 2025, CBNK continuó avanzando en la ejecución de su Plan Estratégico 2023-2026, lo que le ratifica como banco cercano y especializado orientado hacia los profesionales de la ingeniería y la salud, y de sus empresas.

Con el foco puesto en los próximos años, el CEO de CBNK Banco, Enrique Serra, ha adelantado que "en el marco de seguir avanzando en el modelo de banca cercana, personalizada y relacional dirigida a profesionales, han comenzado la reflexión estratégica correspondiente al periodo 2027-2029".

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