Agencias

La Unesco declara a todo el territorio de Aruba como Reserva de la Biosfera

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Asunción, 5 jun (EFE).- La Unesco declaró este viernes a la isla caribeña de Aruba y su Zona Económica Exclusiva, que cubre hasta 200 millas náuticas desde sus costas, como Reserva de la Biosfera, durante la 38 sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, que se celebra en la represa de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil.

En sus 180 kilómetros cuadrados de tierra, Aruba alberga 14 ecosistemas distintos, desde matorrales y bosques secos hasta manglares, arrecifes de coral y praderas marinas, y es hogar de 2.400 especies de flora y fauna, detalló la Unesco en un comunicado.

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Este ecosistema insular que forma parte del Reino de Países Bajos tiene, según el organismo internacional, un ecosistema "altamente sensible al cambio climático y a las presiones humanas".EFE

(foto)(video)

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