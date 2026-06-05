La Perversa y Daddy Yankee lideran con 2 galardones Premios Tú Música Urbano Puerto Rico

San Juan, 4 jun (EFE).- La cantante dominicana La Perversa y el artista puertorriqueño Daddy Yankee lideraron con dos galardones cada uno la sexta edición de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 que se celebraron este jueves en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile de San Juan, en Puerto Rico.

"Acho PR, la verdad me siento muy orgullosa. Primeramente le doy gracias a Dios, después a mi equipo de trabajo, después a mis fanáticos porque si no es por ellos, no me gano este premio. De verdad para adelante vamos a seguir luchando para ser alguien en la vida. Besos, I love you, babies", declaró La Perversa tras recibir su distinción como Artista Dembow, a la que sumó el premio por mejor Canción Dembow.

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Por su parte, ‘El jefe’ del reguetón fue condecorado con el Premio a Artista Espiritual y con el galardón a Mejor Canción del Año por su tema 'Bzrp Music Sessions' con Bizarrap.

Uno de los momentos más emotivos del evento ocurrió cuando Lucy Vives, la hija de Carlos Vives, sorprendió a su padre al subir al estrado para otorgarle el Premio Ícono Global Masculino.

Tras recibir el trofeo, el artista colombiano rememoró que compuso su tema 'Fruta fresca' cuando nació su hija en Mayagüez, en el oeste de Puerto Rico, y agradeció al archipiélago "por los aguinaldos, por las trullas, por la salsa, por las baladas, por las voces maravillosas", porque los puertorriqueños "son música naturalmente" y aconsejó a los músicos más jóvenes que cuiden el mensaje y "escarben en la identidad".

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Sobre la sorpresa de que su primogénita le diera el premio, el cantautor confesó en una rueda de prensa que le "engañaron" porque estaba con ella y cuando volvió a mirar ella ya no estaba y le dijeron que había ido al baño.

"Pensé: 'No marica, no me va a ver, se fue para el baño' y era que me tenían esto y salió ella y ahí yo me morí porque fue lo más lindo que me ha dado Puerto Rico y ella está comprometiéndose en el camino de hacer música, como su Papá", mencionó Carlos Vives, con los ojos chispeantes.

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Además, el acontecimiento de música urbana elogió a Alexis & Fido, conocidos como 'Los reyes del perreo', con el Premio a la Trayectoria Artística, una carrera que continuarán como dúo y que también harán sus pinitos en solitario, después de que Fido anunciara que lanzará música bajo el nombre artístico de 'Fydo'.

"Es momento de darle otra receta al público, otro sazón. Entendemos que el dúo ya después de veintipico de años ya que más vamos a hacer. Ya hemos estado aquí, hemos cantado con aquel, con el otro, pues creo que ahora es una buena oportunidad de que la gente conozca a Fido en su faceta y a Alexis en su faceta", explicó Alexis después de recibir el premio y apuntó que "el dúo va a continuar".

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En la gala, el productor discográfico y pianista estadounidense Sergio George también fue galardonado con el Premio Ícono de la Música.

Durante esta celebración de la música hubo actuaciones de figuras como María Becerra junto a Lyanno, Olga Tañón, Hanzel La H y Hades66, Chimbala, Mar Solís, La Perversa, Alexis & Fido y Los Adolescentes, Arcángel y Santos Bravos, entre otros.

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Los Premios Tu Música Urbano se llevaron a cabo por primera vez en 2019 para reconocer a los artistas que han trascendido e impulsado el éxito de la música latina urbana alrededor del mundo. EFE

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