República Dominicana mantiene en julio su tasa de política monetaria en el 5,25 % anual

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Santo Domingo, 31 jul (EFE).- La República Dominicana decidió mantener en julio, por noveno mes consecutivo, su tasa de interés de política monetaria (TPM) en el 5,25 % anual, informó este viernes el Banco Central (BCRD, emisor).

La entidad también dejó sin cambios la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, en el 5,75 %, y la de depósitos remunerados, en el 4,50 %.

Para estas decisiones, el emisor consideró el dinamismo de la economía local y las presiones inflacionarias derivadas del aumento de los precios del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

El BCRD tomó en cuenta el nivel de inflación, que si bien alcanzó el 5,67 % en junio a causa del aumento de los combustibles, retornará al rango meta del 4,0 % ± 1,0 % en el cuarto trimestre del año, según sus previsiones.

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La economía dominicana acumuló un crecimiento del 4,5 % en el primer semestre del año y el BCRD proyecta una expansión cercana al límite superior del rango de entre un 4 % y un 4,5 % en 2026, apoyada por la inversión, el turismo, las remesas y las exportaciones.