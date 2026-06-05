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Extinguido el incendio en el polígono industrial de Binissalem tras más de 40 horas de trabajo de los bomberos

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Efectivos de Bomberos de Mallorca han extinguido este viernes el incendio originado en una nave del polígono industrial de Binissalem la madrugada del jueves.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, el fuego se ha dado por extinguido a las 19.15 horas, tras más de 40 horas de trabajo de los efectivos.

El incendio afectó principalmente a tres naves, dos de una empresa de eventos deportivos y la tercera es de una empresa de destrucción del papel.

Efectivos de los parques de Inca, Alcúdia y Manacor actuaron en la zona desde las 01.30 horas del jueves y, aunque el incendio se dio por controlado en las siguientes horas, durante casi todo el jueves se continuó con las labores de extinción.

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El derrumbe de parte de la cubierta de la principal nave afectada dificultó la extinción del fuego, que se tuvo que hacer desde el exterior ante el peligro que suponía entrar. El incendio ha dejado únicamente daños materiales.

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