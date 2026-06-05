Corte argentina confirma extradición a Brasil de pareja vinculada a PCC y Comando Vermelho

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- La Corte Suprema de Argentina confirmó una sentencia de extradición a Brasil de un empresario argentino y una modelo paraguaya, acusados, entre otros delitos, de vender armas a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, informaron este viernes fuentes judiciales.

El máximo tribunal de Argentina confirmó una sentencia que ordena extraditar a Brasil a Diego Hernán Dirisio y su esposa, Julieta Vanesa Nardi Aranda.

La pareja enfrenta en la Justicia de Brasil cargos por tráfico internacional de armas de fuego, liderar una organización criminal trasnacional y blanqueo de capitales.

Según la acusación, la banda que lideraban vendía armamento a las organizaciones delictivas brasileñas PCC y Comando Vermelho.

Los jueces de la Corte Suprema de Argentina rechazaron los recursos presentados por las defensas de Dirisio y Nardi, que afirmaban la existencia de una persecución judicial en contra de la pareja por presuntas razones políticas.

En su fallo, la Corte ordenó confirmar la sentencia que da vía libre a la extradición.

"Ahora la decisión final está en manos del Poder Ejecutivo argentino", informaron fuentes del máximo tribunal.

De acuerdo con la investigación iniciada en 2020, Dirisio estaba instalado en Paraguay, desde donde presuntamente importó a partir de 2012 unas 25.000 armas de manera legal desde Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia por valor de 230 millones de dólares.

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Los lotes de armas los adquiría un tercero, quien era el que tenía contacto con los grupos criminales en Brasil.

Antes de ser enviadas a Brasil, a las armas les borraban los números de serie en la ciudad paraguaya de Ciudad del Este.

En noviembre de 2023, la Justicia brasileña ordenó la detención de la pareja, que dejó su domicilio en Asunción para darse a la fuga.

En febrero de 2024, Dirisio y Nardi fueron detenidos por la Interpol en la provincia argentina de Córdoba (centro). EFE