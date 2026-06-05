Cámara de Comercio subraya la "proyección internacional" para Madrid que supondrá la visita de León XIV

La Cámara de Comercio de Madrid considera que la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio, constituye "una ocasión de especial relevancia" para la ciudad y una oportunidad "para reforzar su proyección internacional".

En un artículo de opinión, el presidente de la institución cameral, Ángel Asensio, ha recalcado que, además de "una oportunidad única de renovar la fe" para millones de personas, se trata de un evento "con un enorme impacto cultural y social", con una estimación de más de 1,8 millones de visitantes a la capital.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha destacado que esta visita papal tendrá un importante "impacto económico, turístico y fiscal" que tendrá efectos "positivos" en el conjunto del tejido empresarial madrileño. En concreto, ha citado proyecciones que apuntan a entre 74 y 125 millones de euros.

A ello se suma, según ha recalcado, "el efecto intangible" que supone proyectar la imagen de Madrid en el mundo, algo que refuerza "su reputación como una ciudad abierta, dinámica y preparada para acoger grandes encuentros internacionales", lo que favorece la "atracción de nuevas inversiones, congresos y oportunidades de negocios, además del turismo".

PUBLICIDAD

"La 'marca Madrid' y la 'marca España' se verán reforzadas gracias a la enorme repercusión en medios de comunicación y redes sociales en todo el mundo. El verdadero legado de estos eventos debe medirse también por su capacidad para generar crecimiento y actividad económica en el largo plazo", ha alegado.

En este sentido, ha advertido que "una gestión inadecuada" del turismo de eventos "puede acabar comprometiendo su sostenibilidad y limitar los beneficios que genera", así como de los efectos de una elevada concentración de visitantes en la convivencia o el ruido.

PUBLICIDAD

"Hasta ahora, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital han sido capaces de gestionar de una manera sobresaliente estos efectos, como podemos comprobar simplemente en la gestión del transporte. Pero es necesario seguir desarrollando esas y otras políticas para que Madrid siga siendo uno de los grandes referentes europeos en este ámbito", ha defendido.

Al hilo, ha llamado a mantener una "combinación equilibrada de impulso empresarial, colaboración público-privada y planificación estratégica" para mantener el éxito de este modelo, al tiempo que ha resaltado como "imprescindible" seguir contando con un marco regulatorio e institucional "estable" que atraiga inversiones y promueva el crecimiento económico "de manera compatible con la calidad de vida de los ciudadanos".

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara de Comercio también ha resaltado la necesidad de volver a demostrar que los "grandes éxitos" son el resultado del "esfuerzo colectivo", para reseñar así la capacidad de implicación, colaboración y trabajo conjunto para que Madrid "ofrezca al mundo su mejor imagen".

"Nuestra ciudad ha acreditado en innumerables ocasiones y sobradamente su capacidad para acoger, organizar e ilusionar. Pero, sobre todo, demuestra que, cuando existe un objetivo común, Madrid sabe unirse y estar a la altura de cualquier desafío. Estoy convencido de que esta visita será una nueva muestra de ese espíritu colectivo que constituye una de nuestras mayores fortalezas como sociedad", ha zanjado.

PUBLICIDAD