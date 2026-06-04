Calor, lluvia, olas y viento ponen en aviso a 4 CCAA, con Cataluña en nivel naranja por lluvias

Las altas temperaturas, las lluvias, las tormentas, el oleaje y el viento pondrán este jueves en aviso a puntos de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, Barcelona y Girona tendrán aviso naranja por precipitaciones.

Los avisos por calor se registrarán en Málaga y Valencia. Por lo demás, Barcelona y Girona estarán en aviso naranja también por tormentas y lluvias y Girona, por olas, al igual que Gran Canaria y Tenerife. Por su parte, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife tendrán avisos por viento.

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AEMET ha explicado que el paso de un frente por la mitad norte peninsular dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca. En este marco, las lluvias serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental, mientras que en Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes y acompañados de granizo.

Mientras tanto, el organismo estatal prevé cielos con intervalos de nubes altas en la mitad sur peninsular y Baleares y nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana. Además, dice que habrá cielos nubosos en el norte de Canarias y poco nubosos o despejados en el sur. Asimismo, puntualiza que existe una baja probabilidad de formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica.

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En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas ascenderán en el arco mediterráneo, localmente de forma notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán. A su vez, también descenderán en las mesetas y Extremadura, y de forma notable en el norte peninsular.

Además, las mínimas subirán ligeramente en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña y bajarán también ligeramente en el norte y Extremadura. De esta manera, podrán superarse los 35ºC en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y en los litorales de Málaga. Por otra parte, se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos y máximas en ascenso en las islas occidentales de Canarias.

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Por lo demás, el pronóstico recoge que mañana soplará de forma moderada el viento de componente oeste en la mayor parte de la Península, con intervalos fuertes y baja probabilidad de rachas muy fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico. Asimismo, lo hará de forma moderada de componente sur en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular.

Durante este día, la tramontana podrá ser fuerte, con rachas muy fuertes en el Ampurdán, y afectará a Baleares al final. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.