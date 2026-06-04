Luis Lorenzo desmiente rotundamente su obsesión por Carmen Lomana: "Eso es falso"

Al margen del juicio que se está celebrando desde este lunes contra Luis Lorenzo y su mujer Aranxta Palomino por un presunto delito de maltrato y otro de estafa continuada a la tía Isabel -fallecida en extrañas circunstancias en junio de 2021- para quedarse con el dinero de la octogenaria, el actor -que se enfrenta a una posible pena de prisión de 10 años- está en el ojo del huracán después de salir a la luz que habría estafado más de 150.000 euros a una mujer millonaria con la que mantuvo una relación antes de conocer a la asturiana, y su supuesto interés por conocer a mujeres solteras, viudas o divorciadas sin hijos ni familiares cercanos para quedarse con su fortuna.

En concreto, se ha dicho que Luis habría estado obsesionado en su día con Carmen Lomana -que cumpliría a la perfección con ese perfil-, que ha reaccionado con ironía a esta información asegurando que "yo no suelo salir con muertos de hambre" y "si quería darme matarile o robarme creo que le habría resultado bastante difícil porque conmigo no iría ni a la esquina".

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Algo que ha negado bastante molesto el intérprete en una nueva jornada del juicio, que se está poniendo cuesta arriba para él y para Arantxa después del peritaje que la Guardia Civi hizo de las cuentas bancarias de la tía Isabel, apreciando sospechosos movimientos de dinero y traspasos a la cuenta de su sobrina desde que se instaló con ellos en Madrid meses antes de fallecer; además del testimonio de varias excuidadoras de la anciana que afirman que la octogenaria estaba desnutrida y la pareja no le daba alimentos ni medicinas, y que ni siquiera le compraban pañales ni le permitían usar el baño de su casa.

Aunque no ha querido hablar sobre el proceso ni responder a las acusaciones de estafa de una empresaria amiga de Teresa Bueyes -"te pido por favor que hables con mi letrada y te lo aclara" ha apuntado esquivo- no ha dudado en desmentir su presunta obsesión con Carmen Lomana: "Eso es absolutamente falso" ha sentenciado tajante.

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Y mientras Arantxa Palomino ha llegado a la Audiencia Provincial en silencio e intentando pasar desapercibida, su abogada Beatriz Uriarte se ha pronunciado sobre las últimas noticias relacionadas con Luis: "Lo que está ocurriendo es que se está perdiendo el foco de lo que es el juicio. Siempre pasa, cuando tenemos un procedimiento se abren otros que realmente no existen. No hay ningún procedimiento en el que haya sido acusado de estafa, no hay ningún escrito de acusación que haya sido hecho por el Ministerio Fiscal. Entonces, no sabemos por qué se ha decidido tomar esta iniciativa" ha explicado.

"Tomaremos todas las acciones legales oportunas y creo, que para poder acusar a una persona de un delito tan grave, al menos,tienes que tener un soporte legal y de momento no existe" ha advertido, anunciando así que no van a permitir que se acuse al actor de estafa sin pruebas.

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