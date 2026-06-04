MasOrange acuerda con Google nuevos servicios de IA y almacenamiento en la nube

MasOrange ha alcanzado un acuerdo con Google para ofrecer, a través de Orange, servicios de inteligencia artificial (IA) y almacenamiento en la nube a clientes convergentes y de solo móvil, tanto particulares como autónomos, según ha informado este jueves en un comunicado.

El acuerdo permitirá a los clientes acceder a modelos y soluciones avanzadas de IA de Google, así como a mayor capacidad de almacenamiento para archivos y fotos.

En concreto, Orange comercializará los planes Google AI Plus (2 TB), con mayor acceso a Google AI y 2 TB de almacenamiento; Google AI Pro, con acceso ampliado a funcionalidades avanzadas, 5 TB de almacenamiento y más beneficios, y, además, ofrecerá el plan Basic con 100 GB de almacenamiento en la nube para Google Photos, Gmail y Google Drive.

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Como oferta de lanzamiento, los clientes residenciales y autónomos podrán disfrutar de un mes gratuito en cualquiera de estos servicios, tras el cual el precio será de 21,99 euros al mes para el plan Google AI Pro, 9,99 euros al mes para el plan Google AI Plus (2 TB) y 1,99 euros al mes para el plan Google One Basic.

Estos servicios podrán compartirse entre hasta cinco cuentas, lo que permite su uso en entornos familiares o profesionales y facilita el acceso conjunto a herramientas de IA y almacenamiento en la nube.