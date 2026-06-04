Los 27 dan luz verde a negociar con los Balcanes su entrada en el 'roaming' gratuito de llamadas e Internet

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde a la Comisión Europea para negociar con Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia su integración en el programa "roaming como en casa", que permite a los países que lo integran ofrecer a sus usuarios la itinerancia gratuita de llamadas y conexión a Internet que existe ya en la Unión Europea.

Con el mandato adoptado por el Consejo (gobiernos), Bruselas podrá ahora negociar pactos individuales con cada uno de estos países para que se adapten a las reglas europeas de itinerancia y puedan así unirse al marco de "roaming como en casa".

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El Ejecutivo comunitario, que ya ha negociado este tipo de convenios con otros vecinos como Ucrania y Moldavia, defendió al pedir el inicio de estas negociaciones que el modelo ofrece una "conectividad sin fisuras a precios nacionales", lo que beneficiará no sólo a los ciudadanos y empresas de los Balcanes occidentales que viajen a la UE, sino también a los europeos que viajen a la región.

El acuerdo hará que sea "más fácil y más asequible" mantenerse en contacto con su entorno mientras se está en el extranjero para estudiar, trabajar o vacaciones, según puso en valor la Comisión Europea al presentar su propuesta de negociación en febrero pasado.

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"Es una clara señal del compromiso de la UE con la región. Una mayor conectividad se traduce en mayores oportunidades para los ciudadanos, las empresas y la cooperación económica", ha destacado la viceministra chipriota de Asuntos Europeos y presidencia de turno de la UE, Marilena Raouna, en un comunicado.

Con este paso, ha apuntado Raouna, se harán "tangibles los beneficios de la integración europea en la vida cotidiana" de los ciudadanos y "va más allá de un paso técnico: es una demostración concreta de nuestro futuro compartido, que fortalece los lazos en toda la región y reafirma la trayectoria europea de los Balcanes occidentales".

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