Las claves del estilo de Sofia Richie Grainge que triunfan esta temporada

El verano ya está aquí y las ganas de renovar el armario para estar a la última en tendencias están más presentes que nunca. Para disfrutar de todos los planes de esta temporada con mucho estilo, prendas versátiles y accesorios que eleven cualquier outfit, no hay nada mejor que alguien que nos inspire a exprimir el verano con actitud, pero sobre todo con fuerza. En este contexto, podemos encontrar en Sofia Richie Grainge la inspiración que necesitamos para crear looks esta temporada.

Y es que la modelo e influencer estadounidense se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más relevantes en redes sociales por la manera que tiene de combinar prendas de vestir, y compartir contenido con su comunidad. En definitiva, sirve de inspiración para una multitud de seguidores que analizan cada uno de sus looks.

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Ahora, gracias a Amazon, crear looks al más puro estilo de Sogia Grainge Richie es ahora más fácil que nunca. La modelo acaba de lanzar su cuarta colección de la mano de Amazon Essentials, 'Meet me under the sun'' -Encuéntrame bajo el sol-. Una colección cápsula primavera-verano inspirada en el sur de Francia que incorpora 46 nuevas prendas y accesorios que no dejarán indiferente a nadie y que lleva su inconfundible estilo al universo de la moda para toda la familia.

Camisas de algodón tipo de gasa de corte relajado, cuerpos fruncidos, mangas abullonadas y alpargatas con delicados lazos de grogrén... un amplio abanico de posibilidades tanto para adultos como para niños con las que se pueden crear los famosos estilismos 'Mommy and Me' para que toda la familia vaya a juego.

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RENUEVA TU ARMARIO CON TUS MARCAS FAVORITAS

La colección de la influencer junto a Amazon Essentials no es la única que va a facilitar vestirse este verano, también The Drop -otra de las marcas propias de Amazon- ofrece desde básicos atemporales, conjuntos deportivos y casuales para toda la familia, hasta calzado y accesorios.

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En Amazon.es conviven también grandes marcas como Levi's, Tommy Hilfiger o Pepe Jeans, que son perfectas para completar looks veraniegos. Accesorios elegantes, bañadores para la playa... Desde www.amazon.es/moda se puede descubrir una gran selección de productos y visualizar todas las tendencias y estilos mejor valorados por los clientes.

Además, Amazon Essentials dispone de una tienda de ropa de baño con una colección completa de prendas tanto para hombres, mujeres y niños: desde bañadores, sets para cubrir del sol a los más pequeños hasta partes sueltas de bikinis de colores vibrantes que se pueden combinar de manera independiente. A su vez, la marca ofrece herramientas innovadoras que facilitan el proceso de elección y compra como Rufus, el asistente virtual de Amazon que resuelve las dudas y ayuda encontrar exactamente lo que se necesita, o como Amazon Lens, que encuentra los productos favoritos de cualquier persona de manera súper fácil, subiendo una foto del look o producto que te guste, cargando una imagen o escaneando el código de barras de un producto.

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Vivir un verano de altura con los mejores looks, las últimas tendencias y con accesorios que eleven los estilismos al máximo ahora sí parece un paso fácil, sobre todo gracias a la influencia de Sofia Richie Grainge para estar a la última con una colección con aire francés de lo más sofisticada.

Y es que el estilo impecable de Sofia Richie Grainge no solo nos inspira, también nos da la excusa perfecta para hacer ese cambio de armario que tanto apetece. En Amazon encontramos todo lo necesario para renovar nuestros looks y fichar esas prendas y accesorios que hacen que vestirse bien sea más fácil que nunca. Además, si eres cliente Prime puedes disfrutar de entregas en el mismo día en millones de productos gracias al servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades, y de millones de productos más disponibles con entrega al día siguiente en todo el país. Y para ponértelo todavía más fácil, Amazon también ofrece la opción de recoger los pedidos en Amazon Lockers o puntos de recogida repartidos por España peninsular y Baleares. Vamos, que estrenar look nunca había sido tan sencillo.

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Además, por si fuera poco, te vamos a contar algo que muy poca gente sabe: ¿sabías que, si eres cliente Prime, puedes ver en tu cuenta cuánto has ahorrado con tu suscripción? Es muy fácil, solamente tienes que meterte en tu cuenta de Amazon.es desde la web, entrar en "mi cuenta", y en el apartado Prime podrás ver cómo has usado tus beneficios, incluyendo todo lo que has ahorrado en gastos de envío, en eventos de ofertas exclusivos, entre otros.