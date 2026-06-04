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Jubilados protestan en aeropuertos de México por la reducción de sus pensiones

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Ciudad de México, 4 jun (EFE).- Jubilados de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo extendieron este jueves sus protestas a lo largo de diferentes aeropuertos del país por la reducción de hasta un 60 % de sus pensiones.

Miembros de la Alianza Nacional de Jubilados de CFE y extrabajadores de Pemex o Nacional Financiera (Nafin) se manifestaron de forma pacífica en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), entre otros a lo largo del territorio mexicano.

Integrantes de la manifestación repartieron a turistas y viajeros que transitaban los aeropuertos volantes informativos sobre su situación y mostraron pancartas con mensajes como "¿Qué futuro queremos para nuestra nación?".

La movilización afectó a otros aeropuertos en estados mexicanos como los de Sinaloa, Querétaro, Coahuila, Sonora, Monterrey, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato.

Los manifestantes también llevaron sus reclamos ante las sedes del Poder Judicial en Oaxaca y la Subsecretaría de Gobierno en el estado de Morelos.

Ante las protestas, autoridades de algunos estados mexicanos abrieron diálogo con los jubilados y sostuvieron reuniones para recibir sus solicitudes.

La manifestación se produce en un contexto de creciente malestar social, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de un tope a las pensiones de las paraestatales impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los trabajadores afectados acusan que la medida vulnera sus derechos laborales adquiridos mediante contratos colectivos previos y acusan una aplicación retroactiva de la ley.

Las manifestaciones también se producen en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y ante la llegada masiva de turistas y aficionados, en un contexto de protestas de diferente naturaleza extendidas a lo largo de todo el país, especialmente en las ciudades sede para aprovechar la ventana al mundo que ofrece la justa deportiva. EFE

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