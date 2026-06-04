El embajador israelí en EE. UU. advierte que el alto el fuego no da inmunidad a Hizbulá

Redacción Internacional, 4 jun (EFE).- El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien encabezó la delegación del país hebreo en las conversaciones con el Líbano en Washington, advirtió que el alto el fuego acordado este miércoles no otorga inmunidad a la milicia chií libanesa Hizbulá.

"Las conversaciones de hoy representan otro paso importante en el proceso para facilitar la paz entre Israel y el Líbano. Pero que quede claro: si Hizbulá cree que este resultado le otorga inmunidad, se equivoca", escribió Leiter en X.

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles, con mediación de EE. UU., implementar un alto el fuego condicionado a que Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

PUBLICIDAD

Las partes diseñaron un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, según una declaración conjunta, y se emplazaron a reunirse de nuevo en Washington el 22 de junio.

"Este alto el fuego depende totalmente del cese total de los ataques contra Israel y del desmantelamiento completo de Hizbulá y su infraestructura terrorista", insistió el embajador israelí en X.

Ambas delegaciones, encabezadas por los embajadores de sus respectivos países en EE. UU. -Leiter por la parte israelí y Nada Hamadeh por la libanesa- se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado estadounidense, en la que supuso la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.

PUBLICIDAD

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, se ha infringido con ataques mientras Israel ha intensificado su invasión en el Líbano en respuesta, según el país hebreo, al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá. EFE