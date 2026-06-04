Cuba rechaza las nuevas sanciones financieras de EEUU contra Díaz-Canel y su familia

La Habana, 4 jun (EFE).- El Gobierno cubano condenó este jueves las sanciones financieras de EE.UU. contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y parte de su familia, y aseguró que toda acción dirigida a "construir un escenario de conflicto" está destinada al "fracaso".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la "vil inclusión" de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es "la última muestra del plan intervencionista estadounidense" para presentar a La Habana "como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

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"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", concluyó el ministro. EFE