Cámara de Comercio Internacional de México pide actuar frente a los "desafíos ambientales"

Ciudad de México, 4 jun (EFE).- La International Chamber of Commerce (ICC) de México reclamó este jueves a este país norteamericano una mayor implementación de sus políticas públicas ante los "importantes desafíos ambientales" que afronta, para así evitar "un mayor deterioro" de lo recursos naturales como la "pérdida de cobertura forestal".

En un comunicado, el organismo que representa a la Cámara de Comercio Internacional alerta de que en México existe una brecha "creciente" entre "los compromisos climáticos asumidos y la velocidad con la que se están implementando las soluciones necesarias para alcanzarlos".

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"El reto es significativo porque después de Brasil, México se mantiene como el segundo emisor de dióxido de carbono de América Latina, con emisiones que alcanzaron 476 millones de toneladas en 2024, de acuerdo con datos del Banco Mundial", apunta la ICC en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente.

También menciona la "presión" que sufre el país en materia hídrica, con 144 de los 653 acuíferos nacionales en "condiciones de sobreexplotación".

Asimismo, el organismo advierte de que anualmente hay pérdidas forestales de 203.552 hectáreas, lo que equivale a "una superficie superior a la extensión territorial de la Ciudad de México".

Ante esta situación, la ICC insta a "acelerar" una agenda orientada a "fortalecer la resiliencia ambiental y la competitividad sostenible".

Entre las medidas a adoptar, cita impulsar la descarbonización del sector productivo con energías limpias, fortalecer la seguridad hídrica, erradicar la tala clandestina o incrementar la financiación de proyectos sostenibles que ayuden a adaptarse al cambio climático.

Por su tamaño y población, México genera una gran cantidad de residuos sólidos (casi 140.000 toneladas diarias, según las autoridades), por lo que las organizaciones no gubernamentales lo consideran un país clave en la lucha contra el cambio climático a nivel global.

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