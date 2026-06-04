Bruselas presentará en semanas una revisión de la protección temporal que no cubra a ucranianos en edad militar

El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha avanzado este jueves que presentará en "semanas" una propuesta para prorrogar más allá de 2027 la protección temporal que la Unión Europea ofrece a los refugiados de la guerra de Ucrania, si bien ha apuntado que incluirá una "revisión del alcance" del mecanismo atendiendo a la demanda de varios países que plantean dejar fuera de la cobertura a los hombres en edad militar.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Luxemburgo al término de una reunión de ministros de Interior de la UE en donde uno de los asuntos del orden del día ha sido justamente cómo avanzar en la transición del estatus de protección temporal --que expira en marzo de 2027-- hacia una regularización nacional o apoyar el retorno a Ucrania de quienes lo deseen, cuando se den las circunstancias.

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Con la guerra sin visos de paz, la Unión discute ahora acordar una nueva prórroga para el mecanismo de protección temporal que permite residir, trabajar o estudiar en los países de la Unión Europea a los desplazados por la guerra rusa en Ucrania.

Según ha destacado el comisario en su comparecencia tras escuchar a los ministros, existe un "consenso al cien por cien" respecto al respaldo sin fisuras a Ucrania y la voluntad de mantener el apoyo. Por ello, ha insistido Brunner, los próximos pasos que se tomarán tendrán muy en cuenta la opinión de los Estados miembro --sobre todo de aquellos en primera línea como Polonia o República Checa--, pero también "lo que quieran los ucranianos".

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"Volveremos en las próximas semanas con nuevas propuestas sobre cómo avanzar hacia una prórroga", ha indicado Brunner, para aclarar después que "puede que haya algunos cambios en el alcance" del mecanismo y mencionar expresamente la posibilidad de dejar fuera de la protección a los hombres de entre "23 y 60 años de edad", que deben permanecer en el país por si son reclutados, aunque hay también otros criterios sobre la mesa como zonas geográficas en Ucrania.