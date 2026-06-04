Bruselas advierte a España con sanciones económicas si no protege sus aguas de la contaminación por nitratos

La Comisión Europea ha advertido a España de que podría enfrentarse a sanciones económicas si no cumple con una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2024 que señala que no cumple con la directiva relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura.

Bruselas ha enviado una nueva carta de requerimiento a España tras detectar que, aunque se han hecho avances en algunas regiones, comunidades autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia aún no han aplicado las medidas obligatorias ni han logrado mejorar la calidad de sus aguas.

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En su sentencia, el Alto Tribunal europeo dictaminó que España no protegía las aguas de la contaminación causada por los nitratos procedentes de la agricultura. En concreto, en el momento de la sentencia (marzo de 2024), Madrid no había revisado la lista de zonas vulnerables a los nitratos, ni había adoptado determinadas medidas obligatorias en los programas de actuación ni tampoco había adoptado medidas adicionales o reforzadas en determinadas regiones.

Dos años después de la sentencia, el Ejecutivo comunitario ha constatado España ha implementado la resolución relativa a la designación de zonas vulnerables a los nitratos en las Islas Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, y ha adoptado las medidas obligatorias necesarias en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

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Sin embargo, aún no se han adoptado las medidas obligatorias necesarias en Castilla y León sobre las condiciones para la aplicación de fertilizantes en terrenos con fuerte pendiente, ni ha adoptado las medidas adicionales requeridas en relación con la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

Desde este momento, el Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para subsanar estas deficiencias o, de lo contrario, la Comisión Europea remitirá el caso de nuevo al TJUE para solicitar la imposición de multas contra España.

AVISO A ESPAÑA POR ACCIDENTES INDUSTRIALES

Por otro lado, la Comisión Europea ha enviado también un dictamen motivado a España por no haber transpuesto correctamente la Directiva Seveso III, una norma diseñada para prevenir accidentes graves en más de 12.000 instalaciones industriales de la UE, como plantas químicas, petroquímicas y almacenes de combustible.

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Bruselas ya remitió una primera carta de aviso a Madrid en junio de 2025 tras detectar deficiencias. Aunque las autoridades españolas han aclarado algunas cuestiones y han mostrado su disposición a aprobar una nueva legislación, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que aún persisten "lagunas" sobre las obligaciones para revisar los planes de emergencia, la información sobre sustancias peligrosas y los datos mínimos de los informes de seguridad.

"Si bien España ha manifestado su voluntad de garantizar la conformidad mediante una nueva legislación, no ha presentado ni un plan provisional para la adopción de la legislación requerida ni un borrador de texto", se lee en el procedimiento de infracción del Ejecutivo comunitario.

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Por ello, la Comisión ha dado un nuevo plazo de dos meses a España para que adopte las medidas necesarias. De lo contrario, Bruselas podría decidir llevar también este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.