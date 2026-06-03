Agencias

Rutte visita Kiev un día después de uno de los ataques rusos más masivos de la guerra

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Kiev, 3 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este miércoles en tren a la capital ucraniana, en una nueva visita al país del jefe de la Alianza que tiene lugar un día después de que Rusia lanzara uno de sus ataques más masivos de toda la guerra contra Kiev y otras ciudades de Ucrania.

En un mensaje en X, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, informó de la llegada de Rutte a Kiev "para conversaciones con el presidente" ucraniano, Volodímir Zelenski, y para "importantes reuniones".

"Agradecemos profundamente la unidad y la fortaleza de la OTAN en su apoyo a Ucrania, mientras defendemos juntos la seguridad transatlántica", añadió.

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