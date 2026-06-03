Perú y Argentina serán las grandes economías latinoamericanas con mejor desempeño en 2026 y 2027, según OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que el crecimiento en Latinoamérica se acelere el próximo año, con el desempeño de Perú y Argentina destacando entre las grandes economías de la región.

Según se desprende del informe 'Perspectivas Económicas' publicado este miércoles, Perú será el gran país de América Latina que más crecerá este año y el siguiente con un 2,9%, seguido de Argentina, que verá avanzar su PIB un 2,8% en 2026 y un 3,5% en 2027.

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En el caso peruano, la actividad se verá respaldada por la demanda interna, en particular el consumo privado y la inversión, así como por unos términos de intercambio favorables.

El crecimiento se mantiene "sólido" pese a "perturbaciones en el lado de la oferta", como el impacto de 'El Niño', las limitaciones en el suministro interno de gas o el encarecimiento de la energía por la guerra de Irán.

"Se prevé que la inflación aumente temporalmente por encima del rango objetivo del Banco Central [de Reserva del Perú] antes de volver a situarse en el objetivo a medida que se disipen las perturbaciones en el lado de la oferta", ha explicado el documento.

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De su lado, la economía argentina se apoyará estos dos ejercicios en la fortaleza exportadora de los sectores energéticos, minero y agrícola. La inversión privada se está beneficiando de un entorno empresarial cada vez más favorable, aunque el consumo privado seguirá siendo moderado por los elevados tipos de interés y la lenta recuperación de los salarios reales.

Además, la subida de los precios del petróleo ralentizará la desinflación, al tiempo que la OCDE ha advertido de que una menor ambición reformista podría reducir la confianza y frenar el consumo y la inversión.

COLOMBIA

En cuanto a Colombia, el organismo multilateral anticipa que el PIB cerrará este 2026 en el 2,4%, aunque disminuirá el ritmo en tres décimas para 2027, hasta el 2,1%.

"La elevada inflación, las condiciones monetarias restrictivas y la incertidumbre lastrarán la inversión y moderarán el consumo de los hogares, mientras que los déficits fiscales, que siguen siendo elevados, continuarán respaldando la actividad", ha indicado.

La escalada del crudo impulsará temporalmente los ingresos del país vía exportaciones, pero también exacerbará las presiones inflacionistas, factor al que se sumará la inflación de servicios y la indexación del salario mínimo.

Los riesgos para las perspectivas macroeconómicas se inclinan a la baja por la persistencia de la inflación, retrasos en la consolidación fiscal y una menor demanda externa en un entorno mundial más volátil.

CHILE

El crecimiento de Chile, de su lado, será del 1,7% en 2026 y se acelerará al 2,5% en 2027 gracias al consumo privado y la inversión, pero el aumento de los costes energéticos, el endurecimiento de las condiciones financieras y la política fiscal afectarán negativamente a la actividad.

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La inflación se elevará temporalmente debido al incremento de los costes de los combustible y el transporte, aunque se prevé que se contenga del 3,8% en 2026 al 3,2% en 2027. Los riesgos se inclinan a la baja ante una potencial persistencia de la crisis energética, una menor demanda externa y unas condiciones financieras más restrictivas.

BRASIL

En lo referido a la mayor economía de Latinoamérica, Brasil se anotará un crecimiento del 1,6% en 2026 que subirá medio punto doce meses más tarde, al 2,1%. La OCDE ha indicado que las exportaciones serán el principal motor del crecimiento este año por las materias primas y una fuerte demanda procedente de China.

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El consumo privado se mantendrá "resiliente" por el vigor del mercado laboral y la mejora de la renta disponible, si bien los altos tipos de interés pesarán sobre la inversión en 2026.

La inflación se moderará gradualmente a pesar de la evolución del conflicto en Oriente Próximo hasta alcanzar el 4,4% en 2026 y el 3,6% en 2027. Unos nuevos incrementos en los precios de la energía y los fertilizantes podrían recortar el crecimiento y alimentar la inflación.

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MÉXICO

Por último, el informe de la OCDE ha destacado que México será la nación latinoamericana con unos datos de crecimiento más pobres, dado que solo verá subir su PIB un 0,8% en 2026 y un 1,8% en 2027.

El desempeño macro estará impulsado por la demanda interna, mientras que la bajada de los tipos animará de forma gradual la inversión privada, pero su recuperación será "paulatina" debido a la incertidumbre política nacional e internacional.

"El consumo público y la inversión pública seguirán viéndose limitados por la consolidación fiscal en curso, aunque las exportaciones de equipos informáticos se mantendrán sólidas, el resto de las exportaciones se verán lastradas por los aranceles, la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y la incertidumbre mundial provocada por la evolución del conflicto en Oriente Próximo. La inflación caerá gradualmente hasta el 3,2% en 2027", ha abundado.

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