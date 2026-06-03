Los hijos varones de Delon, condenados a una multa por difundir una charla de su hermana

París, 3 jun (EFE).- En un nuevo capítulo de la guerra entre los tres hijos del fallecido Alain Delon, los hijos varones de la estrella Anthony y Alain-Fabien han sido esta vez condenados a indemnizar con un total de 5.000 euros a su hermana Anouchka por haber difundido una charla privada de ella sin tener su consentimiento.

El Tribunal Correccional de París condenó además a los dos acusados a sendas multas de 1.000 euros con suspensión de pena.

La Corte también ordenó a Anthony Delon eliminar en un plazo de 15 días la grabación publicada en su cuenta de Instagram, captada por Alain-Fabien sin el consentimiento de Anouchka el 5 de enero de 2024.

En esta conversación, grabada en la residencia de la leyenda del cine francés en Douchy (Loiret), Anouchka se muestra preocupada por los rumores sobre el estado de salud de su padre, fallecido el 18 de agosto de 2024 a los 88 años.

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En el audio se le escucha decir: "Te están tomando por imbécil (...) y a mí por una idiota que manipula a su padre". "(Dicen) que estás chocheando, que Anthony te va a incapacitar".

Esta guerra se produce en medio de otras trifulcas sobre el legado de Alain Delon, uno de las leyendas del cine francés del siglo XX.

La de mayor importancia es sobre la herencia del actor, quien legó la mitad de sus bienes a Anouchka, mientras que los dos hijos debían repartirse la otra mitad.

Estos últimos presentaron una denuncia contra su hermana, a la que acusaban de haber manipulado a su padre y de batallar hasta el último momento para llevárselo a morir a Suiza con ella para pagar menos impuestos en la herencia.

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Otra de las más recientes disputas ha implicado a los dos hijos varones. El menor, Alain-Fabien, denunció en abril a su hermano mayor, Anthony, por haber matado a su mascota y éste ha replicado con una denuncia por calumnias. EFE